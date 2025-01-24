自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》「妹妹」長腫包劇痛！ 小心巴氏腺囊腫快就醫

2025/01/24 21:01

張瑜芹指出，巴氏腺囊腫腫塊增大時可能產生壓迫感，甚至疼痛或行走不便；示意圖。（圖取自shutterstock）

張瑜芹指出，巴氏腺囊腫腫塊增大時可能產生壓迫感，甚至疼痛或行走不便；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如果發現陰道口一側出現腫塊，剛開始不痛，但越來越大後，開始感到壓迫和疼痛，到底是怎麼回事？新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在其臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」表示，這種情況可能是女性常見的婦科問題—巴氏腺囊腫。感染時，囊腫化膿會轉變為巴氏腺膿腫，伴隨紅腫、劇烈疼痛，嚴重時可能發燒，須及時就醫。

什麼是巴氏腺囊腫？

張瑜芹解釋，巴氏腺位於女性陰道口兩側，負責分泌潤滑液。當腺體的開口被阻塞，分泌物無法排出時，腺體內便會形成囊腫，進而引發不適。

常見症狀

●小囊腫：多數無症狀，可能僅在不經意間觸摸到腫塊。

●大囊腫：腫塊增大時可能產生壓迫感，甚至疼痛或行走不便。

●感染時：囊腫化膿會轉變為巴氏腺膿腫，伴隨紅腫、劇烈疼痛，嚴重時可能引發發燒。

治療方式

1. 觀察與自我照顧：若囊腫小且無明顯症狀，可選擇觀察，並保持私密部位清潔與乾燥。

2. 溫水坐浴：每天溫水坐浴10-15分鐘，有助於舒緩不適並促進囊腫排出。

3. 藥物治療：若有感染，需在醫師指導下服用抗生素。

4. 手術處理：對於嚴重或反覆感染的囊腫，可能需進行切開引流或囊腫造口術。

日常預防小秘訣

●保持私密部位乾爽清潔，避免穿著過緊內衣褲。

●避免使用過於刺激的清潔產品，以免損傷皮膚屏障。

●定期進行婦科檢查，提早發現潛在問題。

張瑜芹強調，巴氏腺囊腫雖然常見，但只要及早治療並做好日常保養，便可避免病情惡化。她提醒女性朋友，若發現異常情況應及時就醫，不要拖延到最後才求助專業醫師，以免增加治療難度與風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中