健康網》「妹妹」長腫包劇痛！ 小心巴氏腺囊腫快就醫

張瑜芹指出，巴氏腺囊腫腫塊增大時可能產生壓迫感，甚至疼痛或行走不便；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如果發現陰道口一側出現腫塊，剛開始不痛，但越來越大後，開始感到壓迫和疼痛，到底是怎麼回事？新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在其臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」表示，這種情況可能是女性常見的婦科問題—巴氏腺囊腫。感染時，囊腫化膿會轉變為巴氏腺膿腫，伴隨紅腫、劇烈疼痛，嚴重時可能發燒，須及時就醫。

什麼是巴氏腺囊腫？

張瑜芹解釋，巴氏腺位於女性陰道口兩側，負責分泌潤滑液。當腺體的開口被阻塞，分泌物無法排出時，腺體內便會形成囊腫，進而引發不適。

請繼續往下閱讀...

常見症狀

●小囊腫：多數無症狀，可能僅在不經意間觸摸到腫塊。

●大囊腫：腫塊增大時可能產生壓迫感，甚至疼痛或行走不便。

●感染時：囊腫化膿會轉變為巴氏腺膿腫，伴隨紅腫、劇烈疼痛，嚴重時可能引發發燒。

治療方式

1. 觀察與自我照顧：若囊腫小且無明顯症狀，可選擇觀察，並保持私密部位清潔與乾燥。

2. 溫水坐浴：每天溫水坐浴10-15分鐘，有助於舒緩不適並促進囊腫排出。

3. 藥物治療：若有感染，需在醫師指導下服用抗生素。

4. 手術處理：對於嚴重或反覆感染的囊腫，可能需進行切開引流或囊腫造口術。

日常預防小秘訣

●保持私密部位乾爽清潔，避免穿著過緊內衣褲。

●避免使用過於刺激的清潔產品，以免損傷皮膚屏障。

●定期進行婦科檢查，提早發現潛在問題。

張瑜芹強調，巴氏腺囊腫雖然常見，但只要及早治療並做好日常保養，便可避免病情惡化。她提醒女性朋友，若發現異常情況應及時就醫，不要拖延到最後才求助專業醫師，以免增加治療難度與風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法