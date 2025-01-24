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健康網》「妹妹」長腫包劇痛！ 小心巴氏腺囊腫快就醫
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕如果發現陰道口一側出現腫塊，剛開始不痛，但越來越大後，開始感到壓迫和疼痛，到底是怎麼回事？新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在其臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」表示，這種情況可能是女性常見的婦科問題—巴氏腺囊腫。感染時，囊腫化膿會轉變為巴氏腺膿腫，伴隨紅腫、劇烈疼痛，嚴重時可能發燒，須及時就醫。
什麼是巴氏腺囊腫？
張瑜芹解釋，巴氏腺位於女性陰道口兩側，負責分泌潤滑液。當腺體的開口被阻塞，分泌物無法排出時，腺體內便會形成囊腫，進而引發不適。
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常見症狀
●小囊腫：多數無症狀，可能僅在不經意間觸摸到腫塊。
●大囊腫：腫塊增大時可能產生壓迫感，甚至疼痛或行走不便。
●感染時：囊腫化膿會轉變為巴氏腺膿腫，伴隨紅腫、劇烈疼痛，嚴重時可能引發發燒。
治療方式
1. 觀察與自我照顧：若囊腫小且無明顯症狀，可選擇觀察，並保持私密部位清潔與乾燥。
2. 溫水坐浴：每天溫水坐浴10-15分鐘，有助於舒緩不適並促進囊腫排出。
3. 藥物治療：若有感染，需在醫師指導下服用抗生素。
4. 手術處理：對於嚴重或反覆感染的囊腫，可能需進行切開引流或囊腫造口術。
日常預防小秘訣
●保持私密部位乾爽清潔，避免穿著過緊內衣褲。
●避免使用過於刺激的清潔產品，以免損傷皮膚屏障。
●定期進行婦科檢查，提早發現潛在問題。
張瑜芹強調，巴氏腺囊腫雖然常見，但只要及早治療並做好日常保養，便可避免病情惡化。她提醒女性朋友，若發現異常情況應及時就醫，不要拖延到最後才求助專業醫師，以免增加治療難度與風險。
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