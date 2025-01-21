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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》過年換髮型必看！食藥署曝染燙「最佳間隔時間」

2025/01/21 14:07

許多人在新年前，會至髮廊換造型；圖為情境照。（圖取自freepik）

許多人在新年前，會至髮廊換造型；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新年將至，相信多數人會去髮廊剪髮、染燙髮，迎接「新年新氣象」！食藥署提醒，染燙髮時記得要間隔至少1週，且染髮與染髮間更應間隔3個月以上，以免傷髮、傷頭皮。

食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文分享，過新年了許多人會變髮，「煥然一新」，但建議有染髮及燙髮需求者，應間隔一星期，染髮與染髮的間隔更建議3個月以上，若頻繁變髮的話，恐害禿頭危機。

另外，有些人會發現自己第一次染髮時沒有過敏，第二次染卻產生過敏反應；對此，食藥署也解答，皮膚第1次接觸到過敏物質時，因免疫系統反應需3-4天的時間，所以不一定會出現明顯症狀，但再次接觸到過敏原時，皮膚免疫系統會快速反應，症狀就會變得明顯，因此建議每次染髮前務必都要進行皮膚測試，若沒有出現刺激、紅、腫、癢等不良反應時，再進行染髮。

食藥署提醒，有染髮及燙髮需求者，應間隔一星期；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署提醒，有染髮及燙髮需求者，應間隔一星期；圖為情境照。（圖取自freepik）

染髮遵守5撇步

食藥署建議染髮遵守5撇步，並建議，染髮前諮詢皮膚科醫師或進行皮膚過敏試驗。同時，在冷燙頭髮後也不要立即進行染髮，以減少頭皮負擔。

1.染前選：購買染髮劑時要選購有完整標示的產品。

2.髮健康：確認頭髮周圍的皮膚及頭皮是否健康，有傷口時千萬不要染髮。

3.要看明：看清楚染髮產品使用方法及注意事項，確保使用安全，不能拿染髮劑染眉毛、鬍子等頭髮以外的部位。

4.安全染：要用塗抹方式正確安全使用染髮劑，不可以用洗髮搓揉方式進行染髮。

5.全注意：全心注意染後皮膚狀況，每次染髮必須間隔3個月以上。

食藥署建議，染髮前諮詢皮膚科醫師或進行皮膚過敏試驗；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署建議，染髮前諮詢皮膚科醫師或進行皮膚過敏試驗；圖為情境照。（圖取自freepik）

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