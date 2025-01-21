自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》3種薑保存「薑薑好」！ 農業部：它不用冷藏

2025/01/21 08:31

農業部提到，老薑汁少辣味強，是食補料理的好幫手，適合用來煲湯或煮薑母茶；示意圖。（圖取自freepik）

農業部提到，老薑汁少辣味強，是食補料理的好幫手，適合用來煲湯或煮薑母茶；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冷颼颼的冬天，喝碗熱呼呼的薑茶，暖胃又暖身！農業部在臉書專頁分享，薑分成嫩薑、粉薑及老薑，因採收時成熟度不同，保存方式會有所不同。嫩薑成熟度最低，表皮嬌嫩，相對地儲藏期短，要用保鮮膜包覆後冷藏；粉薑外皮具保護作用，儲藏上較嫩薑容易，可視使用頻率選擇冷藏或冷凍保存；而常製成薑茶的老薑，最為成熟、耐保存，放置於陰涼通風處即可。

嫩薑（5月至8月）

嫩薑塊莖皮薄、顏色淡白、肉質柔嫩多汁，辣度最低、纖維最細緻，適合生食或涼拌。在芽體生長至第3次分蘗時採收，因此在種植後約4至6個月可採收，產季為5至8月。由於嫩薑表皮嬌嫩，儲藏期短，建議保存時先用保鮮膜或保鮮盒包覆後，再冷藏，以保持新鮮風味。

農業部表示，嫩薑顏色淡白、肉質柔嫩多汁，辣度最低、纖維最細緻，適合生食或涼拌。（資料照）

農業部表示，嫩薑顏色淡白、肉質柔嫩多汁，辣度最低、纖維最細緻，適合生食或涼拌。（資料照）

粉薑（8月至11月）

粉薑顏色淡褐色、光華鮮亮，適合料理爆香，帶有適中的辣味。於根莖辦成熟且塊莖肥大飽滿時採收，約等同於種植後6至10個月採收，產季為8至11月。因其外皮具保護作用，儲藏上較嫩薑容易，若常常使用者，建議冷藏保存即可；但若購買量較多時，則可先去皮後，再切片或切絲放置冷凍，以方便隨取隨用。

老薑（11月至隔年）

薑是老的辣！老薑汁少辣味強，塊莖外皮粗厚多纖維，耐保存，是食補料理的好幫手，適合用來煲湯或煮薑母茶。其在種植後約10個月以上採收，全年皆有供應。保存方式為購買後，刷去表面沙土，放置於陰涼通風處即可。

最後，農業部也提醒，不論是哪種薑，都要把握最佳賞味時機，盡早使用，以免發芽後影響風味與營養。

農業部表示，老薑刷去表面沙土，放置於陰涼通風處保存即可。（資料照）

農業部表示，老薑刷去表面沙土，放置於陰涼通風處保存即可。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中