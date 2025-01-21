健康網》3種薑保存「薑薑好」！ 農業部：它不用冷藏

農業部提到，老薑汁少辣味強，是食補料理的好幫手，適合用來煲湯或煮薑母茶；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冷颼颼的冬天，喝碗熱呼呼的薑茶，暖胃又暖身！農業部在臉書專頁分享，薑分成嫩薑、粉薑及老薑，因採收時成熟度不同，保存方式會有所不同。嫩薑成熟度最低，表皮嬌嫩，相對地儲藏期短，要用保鮮膜包覆後冷藏；粉薑外皮具保護作用，儲藏上較嫩薑容易，可視使用頻率選擇冷藏或冷凍保存；而常製成薑茶的老薑，最為成熟、耐保存，放置於陰涼通風處即可。

嫩薑（5月至8月）

嫩薑塊莖皮薄、顏色淡白、肉質柔嫩多汁，辣度最低、纖維最細緻，適合生食或涼拌。在芽體生長至第3次分蘗時採收，因此在種植後約4至6個月可採收，產季為5至8月。由於嫩薑表皮嬌嫩，儲藏期短，建議保存時先用保鮮膜或保鮮盒包覆後，再冷藏，以保持新鮮風味。

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農業部表示，嫩薑顏色淡白、肉質柔嫩多汁，辣度最低、纖維最細緻，適合生食或涼拌。（資料照）

粉薑（8月至11月）

粉薑顏色淡褐色、光華鮮亮，適合料理爆香，帶有適中的辣味。於根莖辦成熟且塊莖肥大飽滿時採收，約等同於種植後6至10個月採收，產季為8至11月。因其外皮具保護作用，儲藏上較嫩薑容易，若常常使用者，建議冷藏保存即可；但若購買量較多時，則可先去皮後，再切片或切絲放置冷凍，以方便隨取隨用。

老薑（11月至隔年）

薑是老的辣！老薑汁少辣味強，塊莖外皮粗厚多纖維，耐保存，是食補料理的好幫手，適合用來煲湯或煮薑母茶。其在種植後約10個月以上採收，全年皆有供應。保存方式為購買後，刷去表面沙土，放置於陰涼通風處即可。

最後，農業部也提醒，不論是哪種薑，都要把握最佳賞味時機，盡早使用，以免發芽後影響風味與營養。

農業部表示，老薑刷去表面沙土，放置於陰涼通風處保存即可。（資料照）

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