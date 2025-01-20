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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

春節期間打新冠疫苗 竹縣5家醫療院所有服務

2025/01/20 14:36

新竹縣在春節期間仍有5家醫療院所可打COVID-19疫苗。（取自竹縣府官網）

新竹縣在春節期間仍有5家醫療院所可打COVID-19疫苗。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕因應春節人潮群聚機會變多，新竹縣政府衛生局今天宣布，春節期間縣內將有5家醫療院所可以提供武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的接種服務，請有需要的民眾屆時仍可以趁著年假前往接種之外，年前也可自行前往衛生所等合約醫療院所先行施打。

縣府衛生局長殷東成說，年節聚餐多，家人返鄉探親或是出遊，都很容易有群聚的機會，所以建議民眾儘早接種流感和COVID-19 JN.1疫苗，因為接種疫苗後約需2週才會有保護力，特別是65歲以上的長者、慢性病患等高風險族群更應趕快接種，以降低併發重症和死亡的風險。

新竹縣過年期間有：竹佑親子診所、新仁醫院、大安醫院、竹信醫院以及游丞顯小兒專科診所共5家提供COVID-19疫苗接種服務，只要年過12歲的民眾都可前往施打，有Moderna或Novavax JN.1疫苗2種選擇。

該局統計到上週三（15日）為止，全縣公費流感疫苗還剩約5000劑，還沒接種的鄉親可以儘速去施打。

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