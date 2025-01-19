健康網》吃薑母鴨吐血險喪命！ 醫示警這類人別碰熱湯

醫師表示，患者有肝硬化合併食道靜脈曲張，天冷吃薑母鴨，造成血管爆裂大吐血；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕40多歲男子天冷吃薑母鴨，卻突然大吐血、休克，趕忙送醫搶救，經緊急手術救回一命。追究原因發現，患者長期菸酒，不但有肝硬化還合併食道靜脈曲張，發病是因飲用過熱的湯加上吃行氣補血的薑母鴨，導致血管爆開。醫師提醒，有潛在病變患者，應該要避免過熱、有刺激性的食物，以免再度發生危險。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅於臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文指出，這名患者因為經常需要交際應酬，長期有菸酒的習慣。之前就曾到門診看代謝的問題，結果發現有肝硬化，在檢查的過程中也發現有一點食道靜脈曲張的問題。持續在門診追蹤治療，算是一名「老病人」。

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陳榮堅說，某天晚上，他突然接到急診會診通知，患者因為大吐血被送來急診。經過了解後得知，他本身就喜歡喝熱湯，剛好那天天氣很冷，去吃了薑母鴨，喝了很燙的湯。由於本身有食道靜脈曲張的問題，血管壁已經薄薄脹脹的，而熱湯加上薑母鴨有行氣補血的特性，導致他的食道靜脈曲張突然間爆開，造成大吐血並當場休克。

陳榮堅表示，患者幸好緊急手術有保住性命，但術後還在加護病房住了幾天才逐漸恢復。陳榮堅再三叮嚀對方，要注意本身肝硬化和食道靜脈曲張的問題，以免二度發生危險。

醫師提醒，有潛在病變患者，應該要避免過熱、有刺激性的食物，以免再度發生危險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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