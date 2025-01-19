大突破！ 腦刺激技術讓義肢擁有「真實觸感」

這張圖片旨在展示一項結合腦部植入物和仿生肢體的先進科技，讓失去手臂的人能夠透過仿生手臂重新獲得更細膩的觸覺，並在日常生活中使用仿生手臂執行例如拿起咖啡杯等動作。（圖取自Chalmers University of Technology）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一支國際研究團隊開發出尖端的腦刺激技術，讓仿生手臂的使用者能「感受」到觸覺，為癱瘓患者帶來重獲觸感的新希望。這項突破性的成果讓癱瘓者不只能以意念控制義肢，還能透過大腦植入裝置，真實感受所觸碰的物體，例如拿起一杯咖啡，感受杯子的形狀與溫度。

英國《IFLScience》網站報導，該團隊開發的創新腦刺激技術，能讓使用者感受仿生手臂的觸覺，這項突破性研究已獲得學界肯定。研究主持人、瑞典瑞典查爾姆斯理工大學（ Chalmers University of Technology）電氣工程系助理教授瓦萊（Giacomo Valle）教授表示：「我們成功讓受試者透過腦控仿生肢體，感受到物體的方向、曲率、移動軌跡，甚至立體形狀，將人工觸覺技術推向嶄新境界。」

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這套系統主要針對因脊髓受傷而導致癱瘓的患者。一般而言，這類患者的觸覺神經訊號無法順利從手部傳遞至大腦。研究團隊運用精準的腦部微刺激技術，直接向大腦傳送「觸覺訊息」，讓使用者重新體驗觸覺。

值得注意的是，這款仿生手臂採用外接式設計，可直接安裝在輪椅或其他輔具上。研究中的兩名受試者，經過長達數年的腦訊號數據收集與分析後，已能透過意念操控仿生手臂，並在執行取物等動作時，感受到物體的邊緣和移動方向，大幅提升操作精準度。

瓦萊教授解釋：「觸覺對於人類的靈活操作和精細動作極為重要。我們開發出獨特的編碼方式，讓微電極能向大腦傳遞複雜的觸覺訊息，使仿生手臂的使用體驗更加逼真。」

然而，《自然》（Nature）期刊特派記者施瓦勒（Fred Schwaller）指出，目前這項技術仍處於臨床試驗階段，受惠者有限。後續除了需要進行更大規模的人體試驗，還必須解決成本、法規審查，以及使用者長期支援等關鍵問題。

「這只是開始，」瓦萊教授接受科技媒體《Gizmodo》訪問時坦言，「雖然前方還有許多挑戰，但這項研究證實了重現真實觸覺的目標並非遙不可及。」

相關研究成果近日發表於《IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering》期刊。

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