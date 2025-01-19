健康網》大寒養生秘笈！ 中醫教你食補、DIY泡湯

中醫師說明，如果常感覺腰膝痠軟、四肢冰冷、精神不濟，屬於腎陽虛衰型，可多食用生薑、黑芝麻等食物；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明（20）日正式進入24節氣最後一個節氣「大寒」，代表冬天即將結束，準備迎新年。中醫師王大元指出，大寒養生除了早睡、睡滿7小時，依照體質不同，也可多食用桂圓、黑芝麻、山藥、黑豆等食物補腎。另，如果想要泡湯，不妨自己在家裡DIY，泡湯材料以老薑和艾葉為主，再依照不同證型予以增減，控制好水溫及時長，避免皮膚紅腫、乾燥和脫屑。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，中醫認為「秋冬養陰」、「冬不藏精，春必病溫」，也就是說秋冬應注重陰精的滋養與收藏，冬天保陰潛陽、鞏固體內陽氣，才能氣血和順，蛇年就能健健康康。

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要怎麼睡比較好呢？王大元指出，《黃帝內經》有云：「早臥晚起，必待日光」，冬日一天睡滿7小時，建議晚上11點就寢，太陽升起再起床。有發現太晚睡的人容易陰虛火旺、口乾舌燥嗎？適當的休息能夠滋養陰液、保持陰陽平衡。

此外，冬季是補腎的最佳時機，如果常感覺腰膝痠軟、四肢冰冷、精神不濟，屬於腎陽虛衰型，可多食用桂圓、黑芝麻、韭菜、生薑、茴香、枸杞子、羊肉等；如果心悸盜汗，唇紅口乾，煩燥失眠、兩顴潮紅等現象，屬於腎陰不足型，可多食用山藥、黑豆、蓮子、百合、栗子、生地黃或石斛等。

王大元提到，如果想要泡湯，不妨自己在家裡DIY，泡湯材料以老薑和艾葉為主，再依照不同證型予以增減：如果是陽氣不足的人，可以多加入桂枝、附子、肉桂。浸泡水溫控制在38到42℃，浸泡約15分鐘，避免過高水溫造成皮膚紅腫、乾燥和脫屑。

中醫師提醒，泡澡時，建議水溫控制在38到42度間，浸泡約15分鐘，避免過高水溫造成皮膚紅腫、乾燥和脫屑；圖為情境照。（圖取自photoAC）

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