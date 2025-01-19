自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「香煎午仔魚」年年有餘 3步驟製作不破皮、防沾鍋

2025/01/19 18:34

農業部教做「乾煎午仔魚」，簡單3步驟，不沾鍋、不破皮，外皮酥脆，魚肉香嫩多汁，美味大進階；示意圖。（資料照）

農業部教做「乾煎午仔魚」，簡單3步驟，不沾鍋、不破皮，外皮酥脆，魚肉香嫩多汁，美味大進階；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年節將近，為討吉利「年年有餘」，餐桌上不可少了午仔魚！農業部在臉書專頁邀請師傅溫國智分享「乾煎午仔魚」料理，簡單3步驟就能完成，不沾鍋、不破皮，外皮酥脆，魚肉香嫩多汁，美味大進階！

午仔魚營養滿滿 富4大營養素

午仔魚富含營養！農業部漁業署曾於臉書專頁發文指出，台灣早期有句俗語：「一午、二紅衫、三鮸、四嘉鱲。」形容民眾心目中好吃的魚種，而第一名就是「午仔魚」。其除了肉質細膩料理變化多，還含有豐富的營養：

●蛋白質：提供身體必須胺基酸，幫助成長、調節身體機能。

●維生素B6：維持胺基酸轉換和正常代謝、維持紅血球正常型態、增進神經系統健康。

●菸鹼酸：人體生長與代謝的必須營養素、精神能量滿分神助手。

●維生素B12：紅血球製造兵、維持神經、腸胃系統完整運作。

漁業署表示，午仔魚除了肉質細膩料理變化多，還含有豐富的營養。（資料照）

漁業署表示，午仔魚除了肉質細膩料理變化多，還含有豐富的營養。（資料照）

煎得恰恰，好吃又對味！農業部提及，吃魚就是要吃當季漁獲才對味，推薦製作「香煎午仔魚」，依照以下步驟，煎出金黃色又恰恰的美味香煎午仔魚：

準備食材：午仔魚1隻、薑絲50克、鹽1小匙、米酒1大匙。

製作步驟：

1.將午仔魚切成蝴蝶刀狀，加入調味料醃漬入味後用紙巾擦乾水份。

2.一定要熱鍋後再加入油，放入午仔魚，一面煎5分鐘，中間都不要急著翻面！時間到後再翻面煎5分鐘，即可取出盛盤。

3.最後，將薑絲放入鍋中，加入油煸炒至水份揮發即可取出，並放在午仔魚旁邊即可食用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中