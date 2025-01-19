健康網》「香煎午仔魚」年年有餘 3步驟製作不破皮、防沾鍋

農業部教做「乾煎午仔魚」，簡單3步驟，不沾鍋、不破皮，外皮酥脆，魚肉香嫩多汁，美味大進階；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年節將近，為討吉利「年年有餘」，餐桌上不可少了午仔魚！農業部在臉書專頁邀請師傅溫國智分享「乾煎午仔魚」料理，簡單3步驟就能完成，不沾鍋、不破皮，外皮酥脆，魚肉香嫩多汁，美味大進階！

午仔魚營養滿滿 富4大營養素

午仔魚富含營養！農業部漁業署曾於臉書專頁發文指出，台灣早期有句俗語：「一午、二紅衫、三鮸、四嘉鱲。」形容民眾心目中好吃的魚種，而第一名就是「午仔魚」。其除了肉質細膩料理變化多，還含有豐富的營養：

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●蛋白質：提供身體必須胺基酸，幫助成長、調節身體機能。

●維生素B6：維持胺基酸轉換和正常代謝、維持紅血球正常型態、增進神經系統健康。

●菸鹼酸：人體生長與代謝的必須營養素、精神能量滿分神助手。

●維生素B12：紅血球製造兵、維持神經、腸胃系統完整運作。

漁業署表示，午仔魚除了肉質細膩料理變化多，還含有豐富的營養。（資料照）

煎得恰恰，好吃又對味！農業部提及，吃魚就是要吃當季漁獲才對味，推薦製作「香煎午仔魚」，依照以下步驟，煎出金黃色又恰恰的美味香煎午仔魚：

準備食材：午仔魚1隻、薑絲50克、鹽1小匙、米酒1大匙。

製作步驟：

1.將午仔魚切成蝴蝶刀狀，加入調味料醃漬入味後用紙巾擦乾水份。

2.一定要熱鍋後再加入油，放入午仔魚，一面煎5分鐘，中間都不要急著翻面！時間到後再翻面煎5分鐘，即可取出盛盤。

3.最後，將薑絲放入鍋中，加入油煸炒至水份揮發即可取出，並放在午仔魚旁邊即可食用。

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