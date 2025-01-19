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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》學測「4秘訣」提神醒腦！吃豆腐、糙米和它們

2025/01/19 09:33

營養師說，雞蛋、豆腐等含卵磷質的食物，能提升記憶力、腦部活動效率。糙米、胚芽等全穀類都含B群，能補充精力；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，雞蛋、豆腐等含卵磷質的食物，能提升記憶力、腦部活動效率。糙米、胚芽等全穀類都含B群，能補充精力；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕學測該吃什麼，讓考生頭腦清醒？營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發文分享，防打瞌睡、集中精神小撇步。雞蛋、豆腐等含卵磷質的食物，能提升記憶力、腦部活動效率；鯖魚、鮭魚等含Omega-3脂肪酸，可紓壓焦慮情緒；糙米、胚芽等全穀類都含B群，能補充精力；補充維生素C、E能抗氧化，維持身體健康。

卵磷質

張珮蓁指出，雞蛋、豆腐、豆漿都是卵磷脂好來源，卵磷脂是腦部重要的神經傳導物質「乙醯膽鹼」的主要原料！可幫助神經細胞活動、修復受損的細胞膜，使腦部更靈活，並提升記憶力跟腦部活動的效率。

Omega-3脂肪酸

張珮蓁說，深海魚青背魚類（如鯖魚、鮭魚、鮪魚），是Omega-3的DHA與EPA好來源。DHA為腦神經、視神經，主要的組成成分，對思緒清晰、記憶力，和專注力十分重要；而EPA對情緒穩定很重要，是考生紓壓焦慮的好幫手。

營養師說，補充足夠的B群，對壓力大的考生非常重要，也能讓精力更充沛；圖為情境照。（圖取自photoAC）

營養師說，補充足夠的B群，對壓力大的考生非常重要，也能讓精力更充沛；圖為情境照。（圖取自photoAC）

維他命B群

張珮蓁提到，糙米、胚芽等全穀類、牛奶等，都還有豐富的B群。缺乏Ｂ群容易有倦怠、虛弱、體力差等情形，補充足夠B群，對壓力大的考生非常重要，也能讓精力更充沛。

抗氧化

張珮蓁表示，像是植化素、維生素C和E，有良好的抗氧化作用，是維持健康的關鍵。考生最怕的就是，體力不支、突然感冒生病，而影響狀態，因此充足的營養補給相當重要！

應避免的事項

張珮蓁提醒，考試期間應避免，高油、高鹽、高糖、高刺激、不易消化的食物，才不會增加腸胃負擔或不適，干擾考試發揮。要避免含糖飲料，因血糖快速上升會使腦袋昏沉，以及過多糖分容易發炎。

她說，以醣類為主要熱量來源，簡單吃個麵包、餅乾果腹就上陣，也不適合考生，會讓血糖急遽上升後下降，反而會更餓。另外，餐間點心可選芭樂、奇異果等，富含維生素Ｃ的水果。

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