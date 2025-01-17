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健康網》尾牙嗨唱燒聲來點「澎大海」！ 營養師曝3功效
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕歲末寒冬農曆春節將屆！機關團體、公司行號紛紛舉辦尾牙餐宴，有些人可能因為說了太多話、唱了太多歌導致喉嚨燒聲、癢痛。對此，營養師雷小玲表示，這時候可以來點澎大海，它含豐富的黏液，具有保濕、抗發炎、緩解喉嚨刺痛感等3功效。
雷小玲在臉書專頁「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」發文分享，澎大海（又稱胖大海、澎大海）具有潤喉爽聲、緩解喉痛的效果，尤其適合因頻繁講話或愛唱歌導致喉嚨不適的人食用。
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澎大海含豐富黏液 具3功效
1.保濕作用：澎大海含有豐富的黏液質，當遇水膨脹時，能在喉嚨表面形成保護層，有助於保持聲帶濕潤，減少乾燥感。這層保護膜對於需要頻繁用嗓的人非常有幫助，能夠預防聲帶的過度磨損與乾燥。
2.抗發炎效果：澎大海中的成分具有抗發炎作用，能幫助緩解由於長時間發聲導致的聲帶微炎症，減少不適感並加快聲帶的修復。這對於因長時間唱歌或講話而導致的聲音沙啞或不適有舒緩效果。
3.緩解喉嚨刺痛感：澎大海的黏液質具有潤滑效果，能減輕喉嚨的刺痛和不適。當聲帶出現輕微炎症或乾澀時，這種黏滑的特性有助於聲帶表面的修護，減輕因摩擦而引起的疼痛。
雷小玲提醒，以中醫角度來說，澎大海性偏涼，適合過度使用聲帶造成聲音沙啞，或熱咳感冒的口乾舌燥者，若是寒性感冒就不適合食用了。
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