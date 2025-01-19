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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》HPV疫苗防癌防菜花！ 醫：不分男女9-45歲即可接種

2025/01/19 20:44

醫師指出，施打HPV疫苗對男女雙方皆有好處，男生接種能防頭頸癌、陰莖癌等；女性接種能防子宮頸癌、陰道癌等，此外，還能共同預防得到菜花風險。（資料照）

醫師指出，施打HPV疫苗對男女雙方皆有好處，男生接種能防頭頸癌、陰莖癌等；女性接種能防子宮頸癌、陰道癌等，此外，還能共同預防得到菜花風險。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著健康意識抬頭，國人施打人類乳突病毒（HPV）疫苗的意願也日漸增加。泌尿科醫師施冠偉指出，9-45歲皆可施打，且建議男女都接種，男性接種能防頭頸癌、肛門癌、陰莖癌；女性接種能防子宮頸癌、陰道癌、外陰癌，此外，還能共同預防得到菜花的風險。

施冠偉在臉書專頁「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」發文表示，人一生中有80%的機率感染HPV病毒，最常見的傳染途徑是性行為。感染HPV病毒可能導致癌症和生殖器疣（俗稱菜花），根據統計有高達90%的菜花都是經由HPV感染。

施冠偉說，過去常聽見HPV病毒會導致女性子宮頸癌，但其實感染HPV並非女性專屬，男性也會感染，且機率大於女性，也較難自己產生抗體，容易反覆感染。因此會建議男女共同施打HPV疫苗，保護自己也保護伴侶，防護更全面。

醫師表示，男性也會感染HPV病毒，且機率大於女性，也較難自己產生抗體，容易反覆感染，所以也建議男性施打HPV疫苗；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，男性也會感染HPV病毒，且機率大於女性，也較難自己產生抗體，容易反覆感染，所以也建議男性施打HPV疫苗；圖為情境照。（圖取自freepik）

男女施打HPV疫苗好處

●男性：預防生殖泌尿道癌症（如陰莖癌）、頭頸部癌症（如頭頸癌），務必戒掉菸酒檳榔、肛門癌、生殖器病毒疣（菜花）。

​●女性：預防子宮頸癌，需定期進行子宮抹片篩檢、陰道癌、外陰癌、生殖器病毒疣（菜花）。

那麼，有人就好奇幾歲開始可施打HPV疫苗？施冠偉指出，不分男女，9-45歲皆可施打，防護力達8年以上。未感染前接種，預防效果最佳；若已感染，接種疫苗仍能降低未感染型別的風險。另外，若超過45歲，但有感染HPV病毒的風險，仍建議施打疫苗。

最後，施冠偉提醒，接種HPV疫苗等於在身體內建立一道抵禦HPV病毒的防火牆，完整接種3劑疫苗為健康加盾，降低感染風險，讓自己和家人更安心。

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