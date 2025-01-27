健康網》孩子能一起「乾杯」嗎？ 醫解析5類飲品

醫師建議，給孩子選擇飲品以無糖、開水為主，不會讓他們對糖、加工品上癮，才能健康長大；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕家族吃飯時大人們難免想在年節「乾一杯」，一旁的小朋友們能「大過年的」拿含糖飲料加入嗎？禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟建議，選擇無糖、開水為主，讓孩子不會對糖、加工品上癮，才能健康長大。

巫漢盟在臉書專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」發文指出，含糖飲料之所以惡名昭彰，就在於吃下過多的糖會抑制生長，使小朋友長不高，而且容易蛀牙、引起注意力不足過動症，以下解析5類常給孩子喝的飲品。

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運動飲料

巫漢盟建議，在運動感到身體吃力時，如無法邊活動邊與人輕鬆說話、呼吸與心跳也很快、且有大量流汗時，再補充低糖運動飲料，可以快速補充燃燒殆盡的血糖，讓身體持續有活力。

乳酸菌飲料

巫漢盟指出，市售的乳酸菌飲料大多是高糖分飲料，以一包糖3g計算，很多小罐的乳酸菌飲料就含有20包60g的糖，實在不容小覷，建議挑選低糖或無糖的飲品為宜。

果汁

巫漢盟說，果汁含有大量的果糖和蔗糖，飲用方式建議如下：

1歲以下：避免給果汁、以果泥、小果粒為主。

1-3歲：建議直接吃水果，一天2份（2顆拳頭）為限。果汁建議現打、不加糖，且一天120ml為限。

3-6歲：建議直接吃水果，一天2份（2顆拳頭）為限。果汁建議現打、不加糖，且一天180ml為限。

醫師建議，1歲以上的孩子最好直接吃水果，若選擇果汁也要注意攝取量；圖為情境照。（圖取自freepik）

7-18歲：建議直接吃水果，一天2.5份（2.5顆拳頭）為限。果汁建議現打、不加糖，且一天240ml為限。

豆乳、豆漿、米漿

巫漢盟說明，豆乳和豆漿的差別在於，豆乳有經過磨碎、過濾、高溫加熱、脫臭、冷卻等過程，但營養價值較低。

巫漢盟表示，要判斷豆乳、豆漿、米漿是否適合小朋友喝，也可以從含糖量判斷，建議選擇無糖或低糖飲品，而市售米漿大多含有過多的糖，比如超商常見的米漿，400ml就有33.2g的糖，所以偶爾喝就好。

醫師說明，豆乳有經過磨碎、過濾、高溫加熱、脫臭、冷卻等過程，但營養價值較低；圖為示意圖。（圖取自freepik）

手搖飲

巫漢盟提到，台灣是飲料王國，隨處可見手搖飲店，但手搖飲含糖量高，若再加上配料就是糖分炸彈，基本上微糖含有25g糖、半糖有35g、全糖有52.5g，每家略有不同，建議選擇無糖、不添加配料為宜。

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