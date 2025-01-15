青少女梅毒病例10年增53倍 國教盟呼籲政府正視

淋病與梅毒青少年病例呈現驚人增幅，國教行動聯盟今偕3黨立委要求政府正視此問題。 （記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕青少年正確性教育不能等！國教行動聯盟今（15）日偕3黨立委指出，淋病與梅毒這兩項傳染病，在青少年間的病例呈現驚人增幅。例如青少女梅毒病例在10年內增長達53倍，證實性病走向低齡化，且女性病例更有急速增加的現象；呼籲政府應跨部會合作啟動性健康計畫，並制定中央家庭教育政策，以及訂定本土化性健康教育指導綱要，將青少年性健康視為優先議題。

國教盟提出疾管署與內政部的數據，淋病在2012年至2024年總病例數不分男女均呈現6至7倍的暴增。其中10至14歲女性病例數自2018年起呈現近6倍的增長，2023年達到41例，遠高於同齡男性的4例；15至19歲男性病例數自2012年的111例增至2023年的756例，女性從26例增至222例，增幅均超過6倍。

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在梅毒的部分，10至19歲的梅毒總病例數在2012年至2024年間增長了近4倍，但女性低齡化與病例急速增加更為明顯。10至14歲女性病例數自2018年起出現9倍增長，2024年達到17例，遠高於男性的4例；15至19歲女性病例數在2014年至2024年間激增53倍，從4例增至211例。

民眾黨立委陳昭姿表示，青少年性行為難以禁絕，要如何預防是重點，應該從包括學校教育、父母教育全面著手，告訴孩子如何防範，同時也不應將性傳染病污名化，讓孩子若是遇到也能勇敢就醫尋求協助。

民進黨立委林月琴指出，錯誤性知識、不安全性行為是罹病主因，應該從清楚告訴青少年性是生活的一部分，而非隱晦不談；學校也要提供正確性教育；以及在篩檢治療上明確劃分診所責任區方面著手預防。

國民黨立委羅廷瑋認為，青少年病例數提高各國都有類似情況，除了家庭、學校，也不能忽略社會教育，教育部與衛福部可以與網路聲量高的KOL（意見領袖）合作傳播正確性知識，在篩檢上也應該提供充足隱私。

國教盟理事長王瀚陽呼籲，衛福部與教育部跨部門的學校衛生委員會，應立即啟動涵蓋性騷擾、性侵害、性病防治、未婚懷孕等議題的青少年性健康計畫；並將青少年性健康納入家庭教育政策，結合兒少權益法修訂，提升青少年家庭中的青少年性健康教育資源；同時整合專家、家長與學生意見，參考實證研究數據，設計符合台灣文化的課程內容。

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