健康網》不是麻疹！ 醫示警「它」才是真正大魔王

醫師表示，國人營養狀態佳、兒童麻疹疫苗接種率高且醫療水準好，不至於爆發大疫情，反建議更留意流感疫情，接種疫苗；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日國內外頻傳麻疹疫情，東南亞等國疫情嚴峻，且近逢春節、確診個案趴趴走，擔心國內疫情大爆發？兒童急診主治醫師謝宗學指出，國人營養狀態佳、兒童麻疹疫苗接種率高且醫療水準好，不至於爆發大疫情，僅需小心注意但不必過於驚慌，日常做好衛生防護、少去人潮擁擠的密閉空間，並準時帶孩子接種疫苗即可，反倒提醒，流感才是近期真正大魔王，籲盡速接種流感疫苗。

謝宗學在粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文說，「我贊成現在進入校園或人口密集處需要佩戴口罩，但主要原因是為了預防流感，而不是預防麻疹。」麻疹屬空氣傳播，會漂浮在空氣中2小時，除非佩戴N95口罩。一般口罩雖有些許防禦效果，但預防效果遠不如流感或一般感冒病毒等飛沫傳染病毒。

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謝宗學指出，我國1980年（含）以前出生的人，絕大部分有感染過麻疹，因此已有終身免疫；兒童1歲接種第1劑麻疹疫苗後就有保護力，5歲接種第2劑後，可將保護力延長至20歲左右，加上台灣完整接種2劑麻疹疫苗的兒童高達97%，因此較容易感染族群是1歲以前的嬰兒和20-45歲的成年人。

醫師指出，我國1980年（含）以前出生的人，多數人感染過麻疹，已有終身免疫；兒童於1、5歲接種相繼接種2劑疫苗後，保護力可至20歲左右。（資料照）

謝宗學分析，麻疹致死率與個人營養免疫狀態好壞、疫苗接種率高低、和國家醫療水平程度有關，例如世界衛生組織（WHO）2023年統計顯示，當年全球麻疹致死率約1%，非洲約 1.6%，但較爲先進的美州是0.27%、歐洲是0.07%，和較為落後的非洲致死率有明顯差距。

謝宗學強調，台灣國民營養狀態良好，麻疹疫苗兒童接種率超高，醫療水平也好，因此不至於發生超級大的疫情，需要小心注意但真的不用過度恐慌，建議少出入人潮擁擠的密閉空間、做好個人衛生防護、準時帶孩子接種麻疹疫苗；特別提醒，麻疹在出疹子前後4天有高度傳染性，確診者這段期間切勿出入共同場所。「我相信只要做好上述幾點，台灣麻疹疫情應該可以控制在一定的範圍內。」

謝宗學說，然而，面對最近寒冷的冬天，再次強調更需要注意流感疫情，流感才是未來一段時間內真正危害健康的大魔王，還沒有接種疫苗的人記得趕快去接種。

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