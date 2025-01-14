健康網》瑪卡+鋅一秒變超行？ 醫：沒保養恐心理作用

鋅是一種對男性生殖健康至關重要的礦物質，缺鋅的男性可能會遇到生育問題；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕瑪卡被認為能改善性功能，鋅則會直接影響精子的形成和品質，同時補充兩者能讓老爺車瞬間變成超跑？三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻表示，雖然聽起來很威，但它們是「日常保養的營養品」，若沒有從生活飲食跟作息調整，那些效果就只是心理作用，傳說中的「我覺得我行」加強版。

高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文說明，瑪卡是原產於秘魯安第斯山脈的一種根莖類植物，傳統上被認為具有提高性慾和改善性功能的效果；鋅是一種對男性生殖健康至關重要的礦物質，缺鋅的男性可能會遇到生育問題。兩者合併，可不是吃了就能讓立刻變身超級戰士的魔法藥水。

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高銘鴻建議，實際層面上還是得靠「規律運動，讓體力升級」、「均衡飲食，補充該有的營養」、「充足睡眠，讓身體好好休息」、「戒菸戒酒，別被壞習慣拖累」。同時強調，真正的「戰神」，都是從日常保養開始，不是靠吃瑪卡就一夜變超人。

醫師強調，真正的「戰神」，都是從日常保養開始，不是靠吃瑪卡就一夜變超人。（資料照）

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