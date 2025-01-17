健康網》8種糕粿熱量比一比！最胖是「它」紅龜粿排第4

營養師李婉萍說，草仔粿的熱量和碳水量是最高的，雖然皮有纖維，但內餡有用油炒的肉和菜脯；示意圖。（資料照，健康網合成）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年餐桌上有各式各樣的糕粿，有著步步高升的涵義，但體重別跟著一起升！營養師李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文分享8種傳統糕粿，草仔粿的熱量和碳水量是最高的，雖然皮有纖維，但內餡有用油炒的肉和菜脯；而芋粿的熱量則是第二名；發糕雖然甜，但沒有內餡，故熱量是第三名；紅龜粿雖然有甜膩的紅豆餡，但熱量卻排第四。

傳統8種糕粿

●草仔粿：1顆約100克，熱量350卡/碳水81克。

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●芋粿：1片約150克，熱量300卡/碳水66克。

●發糕：1個約100克，熱量280卡/碳水54克。

●紅龜粿：1個約140克，熱量269卡/碳水56克。

●芋頭糕：1片約150克，熱量180卡/碳水42克。

營養師李婉萍指出，芋頭糕含水多，熱量比芋粿低；示意圖。（資料照）

●蘿蔔糕：1片約150克，熱量150卡/碳水36克。

●年糕：1片約50克，熱量126卡/碳水31克。

●桂花糕：1片約25克，熱量77卡/碳水19克。

糕粿小知識

李婉萍指出，芋頭糕含水多，熱量比芋粿低。芋粿的水份少、比較乾，但很紮實，雖有滿滿的澱粉，但同時也有纖維。蘿蔔糕有含水，也很清爽，且單個的熱量及碳水都還可以，常吃蘿蔔糕也不用太擔心。她提醒，雖然年糕和桂花糕熱量及碳水比較少，但也不能一片一片接著吃！

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