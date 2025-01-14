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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》8飲食習慣加速老化！ 喝太少水、愛吃含糖食物都中

2025/01/14 19:27

醫師指出，水分攝取不足會導致脫水，從而影響皮膚彈性和整體水合作用，並加速老化跡象；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，水分攝取不足會導致脫水，從而影響皮膚彈性和整體水合作用，並加速老化跡象；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕還在羨慕明星皮膚水嫩？除了保養品外，飲食也可讓您從內而外散發光彩！科博特診所院長劉博仁點名8種不健康飲食習慣，包括：高糖攝取、常吃加工食品、不健康脂肪、飲食不均衡，或是喝太少水、吃太少抗氧化食物，甚至是生活中的包裝或加工食品的毒素，皆可能加速衰老，不利於健康。

劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，養成抗老飲食好習慣很重要，但某些飲食習慣可能會加速老化，也會對整體健康產生負面影響，了解後就能趨吉避凶。下為8種可能加速老化的不健康飲食習慣：

1.高糖攝取：研究發現，高添加糖飲食，如含糖飲料、糖果、糕點和加工食品，可能會導致糖化，產生終端糖化產物（AGEs），破壞體內的蛋白質和脂質而導致老化，同時也會造成很多問題，包括血管硬化、胰島素阻抗等。

2.過度食用加工食品：這些食品通常含有不健康的反式脂肪、高量的鈉、精緻碳水化合物和防腐劑，會促進體內發炎，也增加自由基，加速老化過程。

3.不健康的脂肪：攝取過量不健康脂肪，尤其是油炸食品、烘焙食品、加工零食，其中的反式脂肪與飽和脂肪，可能會導致發炎，增加心血管疾病的風險。另，如臘肉、火腿、培根、香腸等加工肉品，也一樣會加速人體老化。

醫師表示，堅果含大量抗氧化物劑，攝取過少，會限制人體中和自由基的能力，導致氧化壓力增加，容易發炎，增加老化；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師表示，堅果含大量抗氧化物劑，攝取過少，會限制人體中和自由基的能力，導致氧化壓力增加，容易發炎，增加老化；示意圖。（圖取自photoAC）

4.抗氧化食物攝取太少：水果、蔬菜、堅果和種子均含有大量抗氧化物劑，若攝取過少，會限制人體中和自由基的能力，導致氧化壓力增加，容易發炎，增加老化和各種年齡相關疾病的風險。

5.水分攝取不足：喝水太少會導致脫水，從而影響皮膚彈性和整體水合作用，並加速老化跡象。不只如此，水分攝取不足也會影響大腦認知功能，讓大腦退化加速。

6.過量飲酒：過量飲酒會導致脫水、營養缺乏、肝損傷（如脂肪肝、酒精性肝炎）和氧化壓力，可能會加速老化，影響身體健康。

7.飲食不均衡：飲食中若缺乏維持正常身體功能所必須的營養素和微量元素，也會加速老化。在功能醫學診所可以透過檢測，確認維生素A、C、E、Q10、鐵、鈣、鋅等是否缺乏。另外，若只愛吃肉類和澱粉，很少吃蔬菜水果，營養素肯定不夠均衡。

8.來自包裝或加工食品的毒素：環境荷爾蒙塑化劑、加工食品裡所含的毒素，或是來路不明中草藥所含的重金屬等，都會加速身體老化。

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