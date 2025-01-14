自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》眼睛健康新選擇！ 中醫「眼針治療」緩解眼不適

2025/01/14 21:19

曾柏翰醫師表示，眼針治療是中醫針灸療法的一種，專門用於改善眼科疾病。（圖取自freepik）

曾柏翰醫師表示，眼針治療是中醫針灸療法的一種，專門用於改善眼科疾病。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眼睛是靈魂之窗，更是日常生活中不可或缺的重要感官。隨著現代人使用電子產品的時間越來越長，眼部健康問題日益加劇。針對這一現象，翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」分享眼針治療，利用特製針具，刺激眼眶周圍甚至眼眶內的穴位，有效改善眼部功能，緩解眼部不適，能改善血液循環、活化神經與肌肉。

什麼是眼針治療？

眼針治療是中醫針灸療法的一種，專門用於改善眼科疾病。該療法利用特製針具，刺激眼眶周圍甚至眼眶內的穴位，有效改善眼部功能，緩解眼部不適。僅需數分鐘，即可顯著提升眼睛健康狀況。

眼針治療的針具有何特色？

相較於傳統針灸用針，眼針治療的針具有以下三大特色：

1. 特製細針：針具較一般針灸針更細，特別適合眼部敏感區域。

2. 鈍化針頭：針頭經過特殊鈍化處理，能有效減少對眼部組織的刺激與損傷。

施針部位及技術原理

眼針治療的施針部位可分為以下兩類：

1. 眼眶周圍穴位：如睛明穴等常見穴位，幫助促進血液循環。

2. 眼眶內穴位：在特殊情況下，會針刺至眼眶內部，如球後穴等部位，以深層激活眼部機能。

其治療原理包括：

改善血液循環：針對穴位進行刺激，促進血流，提高眼部供氧量，緩解眼睛疲勞。

活化神經與肌肉：激活眼部神經和肌肉，進一步改善視力相關問題。

安全有效 結合現代技術與傳統智慧

眼針治療作為中醫療法的一部分，結合了傳統中醫智慧與現代醫療技術，不僅操作安全，且能針對不同的眼部健康問題提供全面改善。專家提醒，有眼部健康困擾的患者可前往專業中醫診所，進一步了解並接受適合的治療方案。

眼針治療以其專業性和針對性，成為現代人守護眼部健康的新選擇。對於長時間使用電子產品的族群，這項技術或許能帶來前所未有的舒緩與改善。

曾柏翰醫師說，刺激眼眶周圍穴位，如睛明穴等常見穴位，幫助促進血液循環；情境照。（圖取自photoAC）

曾柏翰醫師說，刺激眼眶周圍穴位，如睛明穴等常見穴位，幫助促進血液循環；情境照。（圖取自photoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中