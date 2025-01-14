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健康網》眼睛健康新選擇！ 中醫「眼針治療」緩解眼不適
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕眼睛是靈魂之窗，更是日常生活中不可或缺的重要感官。隨著現代人使用電子產品的時間越來越長，眼部健康問題日益加劇。針對這一現象，翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」分享眼針治療，利用特製針具，刺激眼眶周圍甚至眼眶內的穴位，有效改善眼部功能，緩解眼部不適，能改善血液循環、活化神經與肌肉。
什麼是眼針治療？
眼針治療是中醫針灸療法的一種，專門用於改善眼科疾病。該療法利用特製針具，刺激眼眶周圍甚至眼眶內的穴位，有效改善眼部功能，緩解眼部不適。僅需數分鐘，即可顯著提升眼睛健康狀況。
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眼針治療的針具有何特色？
相較於傳統針灸用針，眼針治療的針具有以下三大特色：
1. 特製細針：針具較一般針灸針更細，特別適合眼部敏感區域。
2. 鈍化針頭：針頭經過特殊鈍化處理，能有效減少對眼部組織的刺激與損傷。
施針部位及技術原理
眼針治療的施針部位可分為以下兩類：
1. 眼眶周圍穴位：如睛明穴等常見穴位，幫助促進血液循環。
2. 眼眶內穴位：在特殊情況下，會針刺至眼眶內部，如球後穴等部位，以深層激活眼部機能。
其治療原理包括：
改善血液循環：針對穴位進行刺激，促進血流，提高眼部供氧量，緩解眼睛疲勞。
活化神經與肌肉：激活眼部神經和肌肉，進一步改善視力相關問題。
安全有效 結合現代技術與傳統智慧
眼針治療作為中醫療法的一部分，結合了傳統中醫智慧與現代醫療技術，不僅操作安全，且能針對不同的眼部健康問題提供全面改善。專家提醒，有眼部健康困擾的患者可前往專業中醫診所，進一步了解並接受適合的治療方案。
眼針治療以其專業性和針對性，成為現代人守護眼部健康的新選擇。對於長時間使用電子產品的族群，這項技術或許能帶來前所未有的舒緩與改善。
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