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健康網》染麻疹眼睛也會遭殃 角膜炎1情況當心永久毀視力

2025/01/13 20:15

醫師指出，感染麻疹，可能產生視網膜病變、視神經炎、角膜炎等眼部病變，不可不慎；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，感染麻疹，可能產生視網膜病變、視神經炎、角膜炎等眼部病變，不可不慎；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全球麻疹疫情升溫，上週台灣爆發多起案例，匡列千餘人。中國醫藥大學台北分院眼科醫師莊孟霓指出，麻疹初期症狀像感冒，也有咳嗽、流鼻水、結膜炎。此外，眼部還可能產生視網膜病變、視神經炎、角膜炎，若角膜炎傷口癒合不佳產生疤痕，還可能導致永久視力損傷，不可不慎。

莊孟霓於臉書粉專「眼科小女子 莊孟霓醫師」發文指出，通常感染麻疹後，在出疹前3、4天，患者會有3C症狀：咳嗽、流鼻水、結膜炎（cough，coryza，conjunctivitis）這樣的症狀很難和一般感冒區分，除此之外，眼部可能還有的表現包括：

●角膜炎：紅、異物感、流眼淚、疼痛、畏光、視力模糊（如果角膜產生疤痕則會有永久的視力損傷）。

●視網膜病變：少見。

●視神經炎：少見，併發腦炎者需注意。

莊孟霓補充，若營養不良與維生素A缺乏，甚至有可能導致患者失明，不過台灣因為營養不良（維生素A缺乏）的狀況比較少見，所以患者嚴重導致失明的狀況是很罕見的。

她提醒，如有前往高風險國家、免疫力低下、孕婦、或不確定之前疫苗注射是否還有效力者，還是記得出入人潮較多的地方要佩戴口罩（順便抵擋空污），避免飛沫傳染導致麻疹中鏢。

接種MMR疫苗 預防最有效

另，疾管署表示，接種MMR疫苗為最有效的麻疹預防方式，政府公費提供「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種一劑MMR疫苗，請家長按時攜帶幼兒前往衛生所或合約院所接種。

另外除了接種疫苗，避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2週前可至衛生所自費接種1劑疫苗。一般民眾赴流行地區前可先至旅遊醫學門診評估接種需求。

疾管署提到，接種MMR疫苗為最有效的麻疹預防方式，政府公費提供「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種一劑MMR疫苗；情境照。（圖取自freepik）

疾管署提到，接種MMR疫苗為最有效的麻疹預防方式，政府公費提供「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種一劑MMR疫苗；情境照。（圖取自freepik）

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