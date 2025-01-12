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急凍！彰縣32小時63人急診 4人OHCA集中在凌晨

2025/01/12 09:45

彰化縣在32小時內有63人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中4人OHCA。（資料照）

彰化縣在32小時內有63人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中4人OHCA。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕氣溫急凍，心血管疾病高風險族群當心！彰化縣在短短32小時內有63人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有4人送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危通報，且這4人在家昏厥時間，幾乎都集中在最寒冷的凌晨到清晨之間，顯示大半夜時氣溫相當低，民眾半夜起床要特別小心。

彰化縣消防局統計，1月11日凌晨零點到12日早上8點，短短32小時內，全縣就有63件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有4人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這4人當中，年紀最大的是二林鎮79歲婦人，年紀最輕的為溪湖鎮65歲男性。

值得注意的是，近來半夜至清晨時分氣溫都相當低，彰化縣甚至都只有10到12度之間，消防局發現這4名民眾OHCA的時間，大多落在凌晨零點到清晨5點之間，由於夜裡氣溫會持續下探，呼籲民眾做好保暖。消防局仍強調，這4件OHCA，並非一定是因天冷造成，原因仍須由醫師判定。

儘管無法確認這63人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，這幾天氣溫都相當低，尤其是凌晨到清晨的這段時間，民眾應注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

氣溫急凍，彰化縣在32小時內有4人送到醫院前OHCA，且多集中在凌晨到清晨之間。（資料照）

氣溫急凍，彰化縣在32小時內有4人送到醫院前OHCA，且多集中在凌晨到清晨之間。（資料照）

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