健康網》腸道手術後嚼口香糖 竟然有助排氣、解便秘

醫師引述研究表示，腸道手術後嚼口香糖，能促進腸胃蠕動，幫助患者更快排氣或排便；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年許多醫學論文皆證實嚼口香糖好處多多，像是能預防蛀牙、增加長者咬合力，甚至避免失智等。醫師陳威佑引述研究表示，在腸道手術後嚼口香糖，還能促進腸胃蠕動，幫助患者更快排氣或排便。但要注意部分口香糖中含有寡醣類可能造成脹氣，建議使用前還是要先請醫師評估。

嚼口香糖刺激腸蠕動、分泌激素

大腸直腸外科醫師陳威佑在臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文指出，嚼口香糖不只是咀嚼，同時會傳遞「進食信號」給大腦，啟動身體的多種生理機轉，除了口腔感受到咀嚼的動作之外，咀嚼的動作還會向大腦傳遞「進食中」的信號，進而引發一連串的3大生理變化：

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●模擬進食行為：當咀嚼口香糖時，口腔的動作能讓大腦認為身體正在進食，引發「假性進食反應」，而這樣的訊號傳遞到大腦後，會啟動迷走神經以及內分泌激素的分泌。

●刺激腸道蠕動：在咀嚼口香糖的假性進食反應刺激大腦產生迷走神經電刺激後，迷走神經會，進一步促使腸道平滑肌的收縮和蠕動，並推動腸道的氣體與糞便像肛門移動。

●促進唾液和消化酶分泌：嚼口香糖也被證實能促進腸道激素像是胃泌素、腸泌素等分泌，而這些激素會促使消化道增加酵素與消化液的分泌，能增加消化效果。

緩解腸阻塞、改善麻藥引發便秘

陳威佑表示，了解嚼口香糖對腸胃道帶來的效果後，不難理解為什麼近年來越來越多的論文提到在腸道手術後咀嚼口香糖，能夠有效避免相關併發症以及減少副作用，他也彙整咀嚼口香糖在術後的「大用」如下：

●術後腸阻塞：腸道手術後的患者最常遇到的狀況是手術後腸阻塞（POI），腸阻塞會導致消化不良與腹脹，造成排便困難，而嚼口香糖由於有以上作用，可以幫助患者更快地排除體內氣體與糞便，減少腹脹的不適感。根據美國紀念斯隆凱特琳癌症中心2023年的報告指出，嚼口香糖能夠顯著降低腸阻塞發生率，並使康復時間縮短。

●改善手術後麻藥引發的便秘反應：由於手術過程中會使用鴉片類止痛鎮定藥物，部分個案手術後便秘，就是因為無法快速代謝血液中的鴉片類止動鎮定藥物，這類藥物會抑制腸道蠕動，導致排便困難，而咀嚼口香糖由於可以刺激唾液分泌和腸道蠕動，因此也能維持腸道的正常活動，有助於緩解術後便秘不適，2015年考克蘭圖書館的研究也顯示，手術後咀嚼口香糖的患者，排氣時間平均縮短了10.4小時。

陳威佑表示，腹腔手術後，透過嚼口香糖這樣的小撇步來加速排便，既簡單而且成本低不失為一項可以考慮的選擇，但要注意部分口香糖中含有寡醣類可能造成脹氣，建議想透過嚼口香糖改善排便前，還是要先請醫師評估，若在術後或日常生活中遇到排便困難，請務必諮詢醫師，才能根據具體情況提供最合適的建議和治療，幫助患者更好地管理腸道健康。

醫師提醒，透過嚼口香糖加速排便，既簡單又低成本，但要注意部分口香糖中含有寡醣類可能造成脹氣，建議想透過嚼口香糖改善排便前，還是要先請醫師評估；情境照。（圖取自shutterstock）

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