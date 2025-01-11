健康網》鼻涕倒流不是病！醫曝背後原因 與「它」有關

陳亮宇指出，其實人一天會流800-1000 c.c.的鼻涕，而這些鼻涕不會往前流，而是一直往後流；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鼻涕倒流是一種病嗎？耳鼻喉科醫師陳亮宇在臉書專頁「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」發影片表示，不是！它是在提醒你的身體，其他地方可能有一些問題，像是感冒、胃食道逆流，導致喉嚨有點灼傷，產生一些腫脹、發炎，會以為可能是鼻涕往後流，其實不是，那都是喉嚨不舒服的感覺。

陳亮宇指出，其實人一天會流800-1000 c.c.的鼻涕，而這些鼻涕不會往前流，而是一直往後流。「為什麼有的人會有鼻涕倒流的感覺？」他說，可能是因為鼻涕變濃稠，卡在喉嚨，而有鼻涕倒流的錯覺。

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喉嚨不適的原因

陳亮宇在之前的文章中提到，喉嚨不舒服的原因有很多，除了最常見的胃咽喉逆流、鼻涕倒流，或是黏膜乾燥等，還有包含扁桃腺腫瘤、慢性發炎、扁桃腺結石、舌咽神經痛，甚至是莖突軟骨過長症候群，都需要去分析。

另外，醫學上所指的慢性咽喉炎，為胃咽喉逆流所致。其指的是，胃酸因生活習慣，或食道括約肌的功能不佳，而逆流到咽喉，所產生的喉嚨不適。

陳亮宇說，喉嚨不舒服的原因有很多，除了最常見的胃咽喉逆流、鼻涕倒流，或是黏膜乾燥等，還有包含扁桃腺腫瘤、慢性發炎、扁桃腺結石等；圖為情境照。（圖取自freepik）

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