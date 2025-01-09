咳嗽不斷！11歲女童感染黴漿菌引發肺炎 醫：抗藥性增加了

女童確診黴漿菌感染並引發肺炎，住院治療以常規的巨環類抗生素治療，仍咳嗽高燒不斷。醫師認為有抗藥性，更換抗生素去氧羥四環素治療才好轉。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化11歲顏姓女童高燒、咳嗽不斷，到診所拿藥不見改善，轉往衛福部彰化醫院確診為黴漿菌感染並引發肺炎，住院治療還是持續咳嗽高燒，最後更換抗生素去氧羥四環素 （doxycycline）治療才好轉。彰化醫院小兒科主任馬瑞表示，這類個案越來越多，凸顯抗藥性嚴重問題，過年將屆，民眾群聚恐增加黴漿菌感染風險，建議出門戴口罩、勤洗手。

女童媽媽指出，她女兒某日突然發高燒，超過攝氏39度，經診所就診拿藥後三日不見好轉，又轉診到彰化醫院，確診是感染黴漿菌，還引發肺炎，趕緊住院治療，未料住院後咳嗽、高燒不斷，令大家擔憂不已，直到更換抗生素治療才好轉，最後總共住院7天才出院，治療過程令小孩大人都折騰。

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馬瑞杉表示，顏姓女童到院經多病原核酸檢測（PCR），確診是黴漿菌感染，而且其X光片左肺大片反白，顯示為肺炎，因此安排住院，同時以常規的巨環類抗生素（阿奇黴素azithromycin）治療，但治療3天後發現，左肺X光片反白範圍更大了，並持續發高燒，顯示抗生素失效，改用替代的去氧羥四環素治療才好轉。

馬瑞杉說，黴漿菌是一種非典型細菌，目前沒有疫苗可預防，傳染途徑主要為呼吸道飛沫傳染，好發於兒童及年長者，易群聚傳染，最近院內已發生多起相關個案，造成巨環類抗生素的抗藥性原因，可能是過度診斷黴漿菌肺炎而輕易開立有關，也造成整個大環境的黴漿菌具抗藥性，若能避免過度使用巨環類抗生素，抗藥性或可逐漸下降。

馬瑞杉說，替代的抗生素雖有效，但用在兒童必須要更小心，這種過程造成治療副作用的不確定性，恐增加患病兒童痛苦，也加重家庭和醫療負擔，醫病關係也造成緊張。

馬瑞杉也說，目前日本黴漿菌感染人數創10年新高，民眾旅遊日本要注意，國內雖然沒有大量攀升，但接下來的農曆過年期間，群聚機會多，一定要多加預防，最好是勤洗手、在公共場所佩戴口罩、充足睡眠、均衡飲食。

顏姓女童確診為黴漿菌感染並引發肺炎，X光片顯示左肺大片反白（紅圈處）。（彰化醫院提供）

彰化醫院小兒科主任馬瑞表示，黴漿菌感染並引發肺炎的個案越來越多，凸顯抗藥性嚴重問題，民眾出門、群聚應戴口罩、勤洗手應對。（彰化醫院提供）

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