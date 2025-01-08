新竹台大分院4歲生日 邀「台大寶寶」回娘家

十興國小弦團以優美音樂祝福新竹臺大分院生日快樂。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院今（8）日以「婦幼醫療」主軸喜迎4週年院慶，特別打造象徵健康堡壘的城堡，並邀請10位年齡横跨11個月至76歲的「新竹台大寶寶」回娘家，將手印卡片掛至大樹上，象徵醫院茁壯成長為守護竹竹苗地區民眾健康的守護者；其中一位寶寶現為心臟內科主任李志國，他分享女兒也在醫院出生，他能流利使用客語與患者溝通，能返鄉在自己出生的醫院服務，實踐「視病猶親」的理念，是一段充滿意義的旅程！

新竹縣長楊文科、竹北市長鄭朝方、台大副校長張上淳、台大體系兒童醫院院長李旺祚、以及多位議員、民意代表等貴賓，共同祝賀新竹台大分院4歲生日快樂，場面隆重熱鬧。

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余忠仁回顧醫院過去4年的發展表示，竹北院區婦幼醫學中心於2021年10月底成立以來，單月生產量已突破100例，一條龍的母嬰專業醫療照護服，獲得民眾的信任。生殖醫學中心成立不久便迎來首例試管寶寶誕生，為難孕夫妻圓夢。小兒部更成為竹竹苗地區少數可提供小兒葉克膜服務的醫療機構，為重症孩童提供專業支持。該院也在去年成立兒少保護區域醫療中心，結合地方社政、司法、警政單位資源，擴大兒少保護網。

同時，新竹醫院及生醫醫院雙雙通過國民健康署2024年青少年親善照護機構認證，2024年新竹醫院正式升格為醫學中心，生醫醫院連續兩年榮獲國家醫療品質獎（NHQA）特優機構的最高榮譽。智慧醫療創新中心已取得5項專利，3項產品通過TFDA認證，並有1項產品獲得印尼、泰國和越南醫療器材認證。國際病人服務突破百例，並持續吸引海外醫事人員代訓。並與國合會合作，協助史瓦帝尼、斐濟和印尼等國家，將台灣的醫療經驗分享至全球。

楊文科表示，新竹台大分院在余忠仁帶領之下發展良好，不僅在急重症發揮重要角色，且在少子化的狀況下，也願意投入婦幼醫療資源，以及推廣高階健檢，以期早期發現、早期治療，在各醫療領域都具有高水準。

新竹臺大分院邀請10位年齡橫跨11個月至76歲的「新竹臺大寶寶」回娘家，共同見證醫院4年的成長與成果。（新竹台大分院提供）

新竹臺大分院於今日舉辦「新竹臺大分院邁向4周年．伴您健康成長」院慶記者會。（新竹台大分院提供）

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