健康網》汗疱疹老復發癢到受不了 中醫授5招日常保養

曾柏翰指出，除藥膏藥物治療，避免過敏原、飲食忌口、加強保濕、冷敷止癢、避免泡澡等5招可作為日常保養；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕汗疱疹是許多人感到困擾的皮膚疾病，其實屬於濕疹的一種，主要與體內濕氣累積有關。翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」指出，當濕氣長期累積，會導致濕鬱久化熱，形成濕熱體質，進而引發汗疱疹。除藥膏藥物治療，避免過敏原、飲食忌口、加強保濕、冷敷止癢、避免泡澡等5招可作為日常保養。

藥膏治療：因應皮膚狀況選擇藥膏

1. 皮膚發紅者：建議使用具有清熱止癢功效的「黃連膏」，能有效舒緩症狀。

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2. 皮膚乾裂者：可搭配具有滋潤效果的「紫雲膏」，幫助修復肌膚。

藥物治療：區分寒熱調理體質

曾柏翰指出，對於處於急性期的患者，若出現大量水泡且搔癢嚴重，需先區分寒熱體質。可使用去濕疏風的中藥，排除體內濕氣與水泡，再進一步加強血虛血熱引起的皮膚乾裂問題。

衛教保養：日常注意事項

為預防汗疱疹復發，中醫師提供以下保養建議：

1. 避免過敏原：避免接觸重金屬及化學物品，佩戴手套減少刺激

2. 飲食忌口：避免食用可能引起皮膚過敏與發炎的食物，如酒類、烤炸食品、辛辣食物及麻油。

3. 加強保濕：洗澡後塗抹保濕乳液，保持皮膚滋潤。

4. 冷敷止癢：用冷水敷患部，減少搔癢感。

5. 避免泡澡：減少皮膚暴露於過多水分，避免病情加重。

曾柏翰強調，汗疱疹的治療需從內外調理，配合藥物與日常保養，方能有效改善症狀，降低復發機率。患者若有類似困擾，應及早尋求專業醫師協助，根據體質制定適合的治療方案。

曾柏翰說，皮膚乾裂者：可搭配具有滋潤效果的「紫雲膏」，幫助修復肌膚；圖為情境照。（圖取自photoAC）

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