健康網》日本人長壽6秘訣公開！ 營養師：飲食、活動不可少

營養師分析日本人長壽6大秘訣；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一說到「長壽」國家，許多人腦海中便是浮現日本，究竟日本人日常如何養生？營養師高敏敏分析出6大關鍵，包括：愛吃深海魚、豆類，餐餐7分飽、飲食多樣且少油少調味，不只如此，日本人有著多走路的好習慣，就算沒有健身習慣，但仍默默消耗熱量、維持肌肉量，這些好習慣造就日本人長壽，也是我們值得借鑑的生活方式。

高敏敏於臉書發文透露，去1趟日本，終於搞懂日本人的長壽秘訣了！日本女性平均壽命高達87.14歲！不只是全世界肥胖率最低的國家，還連續20年為最長壽國家，可以觀察到日本人多有以下6個好習慣：

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●愛吃深海魚：可以發現日本人餐桌上很常出現魚類，據統計，日本每人平均魚類攝取量高達100多公斤／年，甚至比米還多。而魚類的Omega-3對於疏通心血管、預防心臟病有很好的效果，也可維持腦部的健康活力。

●餐餐7分飽：去日本居酒屋可發現，大家桌上的食物都很少！多數都是1桌叫個2-3盤菜，慢慢的吃。這種不飢餓、不撐的狀態，可預防肥胖、減輕腸胃負擔，也可避免吃進過多的熱量，導致慢性病找上門。

●飲食多樣化：日本飲食1大特色就是注重食材多樣性，搭配豐富且均衡、確保每餐攝取多種植化素，而植化素有著對抗自由基、抗老化、抗癌抗炎好處。

營養師表示，納豆、豆腐等大豆製品富含植物蛋白、膳食纖維和益生菌，可以幫助抗癌、預防慢性疾病和肥胖；示意圖。（圖取自photoAC）

●愛吃豆類：味噌、納豆、豆腐、醬油等大豆製品是日本餐桌的主角，豆類富含植物蛋白、膳食纖維和益生菌，可以幫助抗癌、預防慢性疾病和肥胖，不只如此，膳食纖維、益生菌也有助於腸道健康。

●少油少調味：日本飲食講究低油脂，常用蒸、煮、生食的方式保留食材原味，即使是沙拉也只用少量橄欖油、鹽和芝麻調味，避免過度加工和多餘脂肪攝取，減少心血管負擔、預防慢性病和肥胖。

●常走路：可以發現日本人特別喜歡逛街，經常一逛就走1-2個車站的距離，讓日本人保持苗條的體態，也可以避免肌少症、避免肥胖。

高敏敏總結，綜合以上這幾點，可發現日本人長壽秘訣其實就是吃。雖然他們不熱衷健身，但習慣多多走動，就可默默消耗熱量、維持肌肉量。日本人從飲食節制、多樣化選擇到日常步行的積累，都是值得借鑑的生活方式，「因為健康從來不是偶然，而是生活態度的體現！」

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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