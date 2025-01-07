屏縣「行動生活復能車」巡迴社區 企業響應捐贈2台！

行動復能車由屏縣物理治療師公會協助運作，巡迴村里社區服務民眾。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣廣受歡迎的行動生活復能車，從前年（2023年）起推動以來，已逾4萬人次免費接受服務，巡迴全縣86%的村里，為提升服務量能，在地企業中洲建設、印象建設今天（7日）各捐贈1台行動生活復能車與相關儀器設備，每部含設備約250萬元，全縣復能車增為7台。

屏東縣政府今天（7日）舉辦捐贈儀式，縣長周春米致贈感謝狀給中洲建設公司董事長黃啟倫、印象建設公司董事長王世賢，感謝兩家在地企業熱心公益慷慨解囊，協助提升服務量能；兩家企業至今均捐贈了2部復能車，屏東縣建築開發商業同業公會先前也另捐贈了2部。

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在地企業支持行動復能，屏東縣長周春米（左）頒發感謝狀給印象建設公司董事長王世賢（中）。（記者羅欣貞攝）

中洲建設公司董事長黃啟倫（左）偕夫人邱金英（右）捐贈行動生活復能車，受到屏東縣長周春米（中）感謝。（記者羅欣貞攝）

周春米表示，屏東縣地形狹長，許多鄉鎮位屬偏遠地區且復能資源不足，縣府積極媒合企業資源，2023年2月21日起推動行動生活復能照護模式，結合衛生所醫師、護理師及物理治療團隊巡迴社區，提供民眾復能服務及衛教指導，提升服務的可近性及便利性，誠摯感謝民間企業以實際行動支持縣府政策，為民眾的健康努力，實現高齡友善城市的理念。

屏縣府衛生局長張秀君表示，社區行動生活復能政策推動以來廣受民眾熱烈迴響，2024年榮獲行政院第7屆政府服務獎─社會創新共融獎項，彰顯屏縣在政策持續創新及為民服務方面的努力與成效，在今天2台新車投入前，全縣5台復能車輛至今已巡迴全縣32鄉鎮396村里，村里涵蓋率達86%，服務已逾4萬人次，如今新增的2台車輛將延續服務並擴大照顧在地的鄉親。

屏縣已是超高齡社會，衛生局表示，秉持守護民眾健康的信念，將深入社區推展公共衛生業務提升民眾健康，結合產官學專家團體並透過縣府跨局處及跨單位合作，以公私協力夥伴關係來擴大服務面向，使民眾獲得更完善的社區健康照護服務。

屏東在地企業中洲建設公司及印象建設公司支持屏縣府推展廣受好評的社區行動生活復能政策，7日各捐贈一部行動復能車。（記者羅欣貞攝）

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