您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
屏縣「行動生活復能車」巡迴社區 企業響應捐贈2台！
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣廣受歡迎的行動生活復能車，從前年（2023年）起推動以來，已逾4萬人次免費接受服務，巡迴全縣86%的村里，為提升服務量能，在地企業中洲建設、印象建設今天（7日）各捐贈1台行動生活復能車與相關儀器設備，每部含設備約250萬元，全縣復能車增為7台。
屏東縣政府今天（7日）舉辦捐贈儀式，縣長周春米致贈感謝狀給中洲建設公司董事長黃啟倫、印象建設公司董事長王世賢，感謝兩家在地企業熱心公益慷慨解囊，協助提升服務量能；兩家企業至今均捐贈了2部復能車，屏東縣建築開發商業同業公會先前也另捐贈了2部。
請繼續往下閱讀...
周春米表示，屏東縣地形狹長，許多鄉鎮位屬偏遠地區且復能資源不足，縣府積極媒合企業資源，2023年2月21日起推動行動生活復能照護模式，結合衛生所醫師、護理師及物理治療團隊巡迴社區，提供民眾復能服務及衛教指導，提升服務的可近性及便利性，誠摯感謝民間企業以實際行動支持縣府政策，為民眾的健康努力，實現高齡友善城市的理念。
屏縣府衛生局長張秀君表示，社區行動生活復能政策推動以來廣受民眾熱烈迴響，2024年榮獲行政院第7屆政府服務獎─社會創新共融獎項，彰顯屏縣在政策持續創新及為民服務方面的努力與成效，在今天2台新車投入前，全縣5台復能車輛至今已巡迴全縣32鄉鎮396村里，村里涵蓋率達86%，服務已逾4萬人次，如今新增的2台車輛將延續服務並擴大照顧在地的鄉親。
屏縣已是超高齡社會，衛生局表示，秉持守護民眾健康的信念，將深入社區推展公共衛生業務提升民眾健康，結合產官學專家團體並透過縣府跨局處及跨單位合作，以公私協力夥伴關係來擴大服務面向，使民眾獲得更完善的社區健康照護服務。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應