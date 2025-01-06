冷氣團來襲 醫提醒慎防肌肉「當機」、骨中風

冷氣團來襲，高雄秀傳紀念醫院骨科主任林書樊提醒民眾慎防肌肉「當機」、骨中風。（高雄秀傳紀念醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕未來10天冷空氣一波接一波，高雄秀傳紀念醫院骨科主任林書樊提醒民眾慎防肌肉「當機」、骨頭中風，強調不是一昧吃香蕉就能緩解抽筋，必須找出好發風險因子，才能對症下藥及預防治療。

林書樊說，肌肉當機就是俗稱的抽筋，各年齡層都會發生，冬季夜晚氣溫低，抽筋機率較高，導致抽筋的原因相當多，電解質不平衡、激烈運動、骨骼異常、壓力或疲勞、鈣片補充過量與低溫都可能造成抽筋。

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尤其許多長輩因脊椎、膝關節、頸椎或髖關節退化開刀，植入支撐骨頭的金屬物，處於低溫環境時，導冷特性的金屬溫度比肌肉低，更容易發生抽筋，一般好發於夜晚睡眠期間，因此建議睡前進行腿部熱敷、按摩和穿襪子保暖。

一旦發生抽筋，林書樊以常見的小腿肚抽筋為例，建議緩解手法是與抽筋彎曲部位，強迫腳掌進行反方向拉伸，若狀況持續發生，甚至影響生活作息或行動，就必須尋求專業醫療方式處理。

另外骨中風也常被忽略，林書樊指出，骨中風是因支配骨頭的血管阻塞，導致血液無法流通，骨頭壞死，一般很難察覺，一旦出現疼痛、不良於行，往往已病情惡化，只能以假性關節手術治療。

林書樊強調，三高慢性病人、肥胖、嚴重酒精依賴者、老菸槍和吸毒者，是罹患骨中風的高危險群，尤其吸毒者因注射毒品，導致大腿髖關節或股骨頭缺血性壞死，初期因症狀輕微不易察覺，因此很難以吃藥、打針等保守方法尋求改善，一旦出現患部疼痛、不良於行，病情即已惡化。

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