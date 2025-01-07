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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》5步驟快速上桌！ 農業部教做「番茄薯泥湯」

2025/01/07 09:32

農業部說，酸甜又濃郁的番茄薯泥湯，可以直接喝，亦可拿麵包沾濃湯享用；示意圖。（圖取自photoAC）

農業部說，酸甜又濃郁的番茄薯泥湯，可以直接喝，亦可拿麵包沾濃湯享用；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫又要降低了，這時不如來一碗暖胃的營養湯品。農業部在臉書專頁發文分享「番茄薯泥湯」作法，簡單5步驟就能快速上桌，這酸甜又濃郁的湯品，可以直接喝，亦可拿麵包沾濃湯享用。另外，番茄的營養價值高、熱量低，且富含茄紅素、維生素C和膳食纖維；馬鈴薯則是有豐富的維生素C及B群。

番茄薯泥湯

●準備材料

洋蔥1顆、番茄2顆、馬鈴薯2顆、芹菜少許、紅蘿蔔少許；奶油少許、番茄醬1大匙、黑胡椒粉少許、鹽少許、義大利綜合香料少許、鮮奶油少許。

番茄薯泥湯暖心又暖胃，最後淋上鮮奶油，撒上義大利綜合香料粉即可。（圖取自農業部臉書）

番茄薯泥湯暖心又暖胃，最後淋上鮮奶油，撒上義大利綜合香料粉即可。（圖取自農業部臉書）

●製作方法

Step 1：首先將馬鈴薯、紅蘿蔔、洋蔥、芹菜、番茄，陸續切丁備用。

Step 2：鍋中先加入少許奶油，把洋蔥爆香後，將切丁的食材下鍋拌炒。

Step 3：加入高湯及番茄醬一起煨煮。

Step 4：接著將所有食材，用食物調理機打成泥狀，倒回鍋中。

Step 5：最後加入鹽、黑胡椒粉調味，最後淋上鮮奶油，撒上義大利綜合香料粉，即可上桌。

番茄的營養價值高、熱量低，且富含茄紅素、維生素C和膳食纖維；示意圖。（圖取自freepik）

番茄的營養價值高、熱量低，且富含茄紅素、維生素C和膳食纖維；示意圖。（圖取自freepik）

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