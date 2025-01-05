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健康網》未來一週全台凍番薯 3招抗寒用電不超載
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕強烈冷氣團將來襲，中央氣象署指出，未來一週受冷氣團影響，北部、宜蘭、花蓮整週冷，中南部、台東早晚冷，預測有些地區有10度以下低溫發生。台電提醒，使用電暖器、電磁爐、電鍋等高功率家電時，要注意用電安全，避免同時使用延長線、使用獨立插座及「不用不插」，謹記3原則，抗寒用電不超載。
台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文指出，冷冷的冬天裡，電暖器、電磁爐、電鍋、電熱水瓶、快煮壺、微波爐、除濕機等使用頻率也變高了。天冷抗寒一定要注意用電安全，使用高功率家電時，3招記起來：
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●避免同時使用延長線。
●最好使用獨立插座。
●「不用不插」省電又安心。
台電表示，由於高功率家電耗電量及消耗的功率都較高，最好使用專用迴路的插座，因為如果同一迴路上，又插著其他高功率家電，並同時開啟就容易超過負載而釀災。
是否超過負載這樣算
至於如何確認是否超過負載，台電以常見的延長線插座為例：
●額定電流15A。
●額定功率1650W（電流15A*電壓110V）。
家電上通常會標示消耗功率是多少W數，如果1100W微波爐和660W電熱水瓶在同一插座上，同時使用（1100W+660W>1650W），就會超過負載！
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