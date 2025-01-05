健康網》未來一週全台凍番薯 3招抗寒用電不超載

台電提醒，高功率家電耗電量及消耗的功率都較高，最好使用專用迴路的插座，以免超過負載而釀災；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕強烈冷氣團將來襲，中央氣象署指出，未來一週受冷氣團影響，北部、宜蘭、花蓮整週冷，中南部、台東早晚冷，預測有些地區有10度以下低溫發生。台電提醒，使用電暖器、電磁爐、電鍋等高功率家電時，要注意用電安全，避免同時使用延長線、使用獨立插座及「不用不插」，謹記3原則，抗寒用電不超載。

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文指出，冷冷的冬天裡，電暖器、電磁爐、電鍋、電熱水瓶、快煮壺、微波爐、除濕機等使用頻率也變高了。天冷抗寒一定要注意用電安全，使用高功率家電時，3招記起來：

請繼續往下閱讀...

●避免同時使用延長線。

●最好使用獨立插座。

●「不用不插」省電又安心。

台電表示，由於高功率家電耗電量及消耗的功率都較高，最好使用專用迴路的插座，因為如果同一迴路上，又插著其他高功率家電，並同時開啟就容易超過負載而釀災。

台電指出，使用高功率電器最好使用獨立插座，避免同時使用延長線以及不用就不插；圖為情境照。（圖取自photoAC）。



是否超過負載這樣算

至於如何確認是否超過負載，台電以常見的延長線插座為例：

●額定電流15A。

●額定功率1650W（電流15A*電壓110V）。

家電上通常會標示消耗功率是多少W數，如果1100W微波爐和660W電熱水瓶在同一插座上，同時使用（1100W+660W>1650W），就會超過負載！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法