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健康網》糙米比白米飯健康？ 中醫：腸胃不好先別吃

2025/01/04 08:30

醫師提醒，糙米比白米難消化，如果胃不夠強壯、吃飯囫圇吞棗，長期下來很容易消化不良、胃脹氣、胃痛、噁心想吐；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

醫師提醒，糙米比白米難消化，如果胃不夠強壯、吃飯囫圇吞棗，長期下來很容易消化不良、胃脹氣、胃痛、噁心想吐；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相較於白米，糙米富含許多維生素、礦物質與膳食纖維，看起來對健康有益處，不過中醫師李琪提醒，糙米比白米難消化，如果胃不夠強壯、吃飯囫圇吞棗，長期下來很容易消化不良、胃脹氣、胃痛、噁心想吐，再嚴重可能會出現口乾、口苦與頭痛，並強調胃不舒服、有腸胃症狀時，先停止吃糙米和五穀雜糧，並盡快就醫，等狀況解除再吃糙米。

李琪在臉書專頁「李琪 中醫師」與網頁分享，E小姐一直有脹氣、胃痛的老毛病，最近一週除了脹氣變嚴重，還出現頭痛、噁心想吐的情況，想說在網路上看到「腸胃不好的人要多吃白飯，別吃糙米」，已經盡量吃白飯也未改善，趕緊就醫治療。

李琪說明，中醫習慣將脾胃設為中央，脾胃以下是下半部，以上是上半部。上半部最重要的器官是「心」，下半部最重要的器官是「腎」，如果心火和腎水透過中央的脾胃，協助心的火氣下降、腎的寒水上升，使兩者在中央交融，達到「心腎相交」；反之，若脾胃堵住、動不了，無法幫忙其他器官稱為「痞」，人體上半部出現「熱象」，像是失眠、多夢淺眠、嘴破、口乾、口苦、長痘痘、蕁麻疹；下半部就可能出現「寒象」，像是容易腹瀉、排便偏軟或一天上很多次、雙腳冰冷。

李琪指出，由於腸胃的「痞」導致心腎不相交，最後形成「上熱中痞下寒」的體質，當「中痞」加重，影響到心腎交流，就會出現上半部熱象，像是口乾、口苦與頭痛。好在E小姐的情況並不是很嚴重，服藥一週後，所有症狀都大幅改善。

吃回糙米的條件

●持續服藥直到消化方面的症狀消失，使脾胃能好好恢復功能。

●減少吃糙米的頻率，從每天吃改成一週1-2次。

●如果消化道的症狀又出現，要馬上停吃糙米，直到症狀消失。

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