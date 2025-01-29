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健康網》別讓甜食成「長高」絆腳石 醫：2時間點切勿呷甜甜

2025/01/29 15:05

醫師提醒，甜食是和糖分會抑制生長激素的分泌，想讓孩子長高，最好愈晚接觸添加糖愈好。（圖擷取自photoAC）

醫師提醒，甜食是和糖分會抑制生長激素的分泌，想讓孩子長高，最好愈晚接觸添加糖愈好。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗話說：「呷甜甜，過好年」，因此幾乎每個人家裡都少不了糖果、餅乾等甜食零嘴共度歡樂時光。但兒童內分泌科醫師黃世綱提醒，甜食是生長激素的最大敵人，若想讓孩子長高，最好在孩子「3歲前，不見糖；3歲後偶而嚐，7歲以上，1週1次勿超量」，同時「點心時間」和「睡前」是生長激素分泌最旺盛時候，切勿吃甜食。

黃世綱在《身高體重剛剛好：陪你面對孩子成長發育的27種煩惱》（新手父母出版）指出，許多父母會問：「吃什麼能讓孩子長高？」其實最應該想的是：「吃什麼，才會讓孩子長不高？」而甜食就是長高最大的絆腳石，特別是加工食品中額外添加的糖分：添加糖！

胰島素大量分泌 生長激素會被抑制

黃世綱指出，人體內的血糖，是由「胰島素」和「生長激素」以及其他相關的激素共同管理。當攝取甜食時，血糖上升，「胰島素」就會將血液中的糖分趕進細胞裡，讓血糖下降回到穩定的範圍；而當人體太久沒有進食，血糖過低時，「生長激素」就會指揮人體的脂肪細胞，透過一連串的反應將脂肪裡的能量轉換成血糖，讓血液中的糖分回到穩定的範圍。

此外，生長激素還會刺激細胞合成蛋白質，讓身體使用蛋白質來強健肌肉組織，促進骨骼上的生長板細胞增生，使孩子長高，同時督促身體運用鈣質強健骨骼。

原本生長激素與胰島素合作無間，然而，一旦血糖瞬間暴增，將會導致胰島素大量分泌，生長激素的分泌也因此被抑制，可想而知，強健肌肉、促進身高成長、累積骨本的能力便因此受到限制。

想要孩子長高，就必須留心生長激素和胰島素的相互關係；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

想要孩子長高，就必須留心生長激素和胰島素的相互關係；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

點心時間與睡前吃甜食 錯失長高機會

一般的原型食物，營養成分的組成較為豐富，攝取後需花上一些時間消化，使得血糖上升的幅度較為平緩。然而，餅乾、糖果、零食、含糖飲料，營養成分低，添加物及額外添加的糖分多，吸收速度快，一旦吃下肚易導致血糖瞬間爆增，使得胰島素大量分泌，孩子的成長因此「停機」。其中又以點心時間及睡前時間最需小心。

點心時間這樣吃 長高又長壯

面對甜食，餐與餐之間的「點心時間」，是最容易失守的時候。黃世綱指出，飢餓時，人有尋找食物裹腹的本能，胃容量有限的孩子與活動量大的青少年，往往在正餐之間需要補充點心來填飽肚子，而孩子略感飢餓時，也正是生長激素分泌最旺盛的時候，此時，如果喝的是含糖飲料，吃的是高糖高油的加工食品，空有熱量卻沒有營養價值，生長激素就會受到抑制，白白錯失長高的機會。

點心時間宜攝取營養豐富的食物，例如：水煮蛋、牛奶、地瓜、豆漿、新鮮水果，如此一來，生長激素便能利用食物中的蛋白質來建構身體組織，讓孩子長高長壯。

餐與餐之間的「點心時間」可以喝牛奶、豆漿，或吃地瓜、新鮮水果，讓生長激素便能利用食物中的蛋白質來建構身體組織，讓孩子長高長壯；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

餐與餐之間的「點心時間」可以喝牛奶、豆漿，或吃地瓜、新鮮水果，讓生長激素便能利用食物中的蛋白質來建構身體組織，讓孩子長高長壯；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

睡前消夜時間 試試組合餐

睡前是最容易被輕忽的時間。黃世綱指出，人體進入深層睡眠後，生長激素會大幅分泌，一天之中，大半的生長激素便是在深夜熟睡時分泌的，如果在睡前吃了高糖點心，或是等同於正餐份量的消夜，生長激素的分泌量將大受影響。

若孩子在睡前吃得飽飽的，入睡時，食物仍未消化完全，等到進入熟睡期，生長激素正要分泌時，食物剛好消化得差不多，導致血糖上升，胰島素也跟著上升，恰巧壓抑了生長激素的分泌，相當可惜。

發育期的孩子容易餓，可以在睡前1小時嘗試不同的食物組合，例如：優格+水果、牛奶+全麥麵包、豆漿＋起司＋堅果，吃到5-7分飽，選擇2種以上的食物，並且納入蛋白質，不僅可以延續飽足感，也不會讓血糖暴衝影響生長激素分泌。

發育期的孩子容易餓，可以在睡前1小時嘗試不同的食物組合，例如：優格+水果；示意圖。（圖擷取自freepik）

發育期的孩子容易餓，可以在睡前1小時嘗試不同的食物組合，例如：優格+水果；示意圖。（圖擷取自freepik）

嬰幼兒吃天然食物 勿給加工食品

黃世綱提醒，2歲以下的嬰幼兒飲食中，一丁點兒的添加糖都不可以有，而他們需要的是天然的食物，而非經過包裝與加工的食品。

他也提醒，與其斤斤計較每天可以攝取的總糖量，又要換算每日可吃的糖量，實在過於繁瑣，因而提供口訣讓父母做為依據，那就是「3 歲前，不見糖；3歲後，偶爾嚐；7歲以上，一週一次勿超量。」

3歲以前，完全不讓孩子接觸添加糖，3歲以後，偶爾特殊節日才有甜點零食，7歲以上，適度開放，1週頂多1次，且不得超量。

守護孩子的味覺 別成糖癮受害者

黃世綱表示，甜食和糖分會抑制生長激素的分泌。經過統計，含糖飲料、麵包蛋糕、糖果零食，是孩子最常接觸到添加糖的管道。每天多吃1次，就少1次長高的機會，身高是相對的，高和矮也是比較出來的，當孩子繼續在甜食與零食中大快朵頤，跟其他人的差距也會越來越大。

黃世綱醫師提醒，高和矮是比較出來的，當孩子繼續在甜食與零食中大快朵頤，跟其他人的差距也會越來越大。（新手父母出版社提供）

黃世綱醫師提醒，高和矮是比較出來的，當孩子繼續在甜食與零食中大快朵頤，跟其他人的差距也會越來越大。（新手父母出版社提供）

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