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7年前凍卵做人成功！女星林可唯當媽 專家談解凍成功關鍵

2025/01/02 13:34

女演員林可唯和丈夫李崗霖以其7年前的凍卵，順利迎來女兒小kiwi。（林可唯提供）

女演員林可唯和丈夫李崗霖以其7年前的凍卵，順利迎來女兒小kiwi。（林可唯提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕7年前凍卵依舊可以做人成功。新竹縣竹北艾薇芙國際生殖中心今（2）天宣布，成功協助44歲女演員林可唯當媽。林可唯日前開心在臉書宣布「小kiwi滿月了！」。

艾微芙國際生殖中心主任楊文瑞說，經過「玻璃化冷凍技術」（Vitrification）保存的卵子，解凍後的存活率能夠趨近於百分百，取決於實驗室的專業與設備規格。他們一次解凍10顆卵子後使用顯微注射，把胚胎放在專屬太空艙，以Time-lapse胚胎縮時攝影技術觀察胚胎養成，精準挑選具高著床潛能的完整胚胎，利用第4代人工智慧試管嬰兒技術，加做「胚胎著床前遺傳篩檢」（PGT-A/PGT-M），搭配「子宮內膜容受性檢測」（ORA）個人化療程找到最佳的植入時機，只要準爸媽也確實執行生活處方箋，改善生活作息養成黃金內膜，寶寶植入後就能安穩著床成功懷孕！

當然，要能在7年後解凍成功懷孕，楊文瑞直言關鍵點多在卵子的品質，同時與年紀有絕對相關。因此有生育計劃的女性可以先檢查AMH卵子庫存量狀況，並在35歲以下冷凍年輕的卵子，作為未來生育的保險。

艾微芙國際生殖中心表示，女演員林可唯跟歌手李崗霖愛情長跑後結婚。她在7年前就已經先凍卵，所以夫妻經半年試管療程後成功懷孕，順產3205公克的寶貝女兒kiwi。

44歲女演員林可唯（左）成功利用7年的凍卵生女後，和丈夫李崗霖（右）一起感謝艾微芙國際生殖中心主任楊文瑞（中）。（艾微芙國際生殖中心提供）

44歲女演員林可唯（左）成功利用7年的凍卵生女後，和丈夫李崗霖（右）一起感謝艾微芙國際生殖中心主任楊文瑞（中）。（艾微芙國際生殖中心提供）

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