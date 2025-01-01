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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》柔軟度高跑越快？ 研究用「3論點」打破認知

2025/01/01 16:39

研究發現，柔軟度較差的國際級跑者，展現出更好的跑步經濟性；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，柔軟度較差的國際級跑者，展現出更好的跑步經濟性；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念認為，柔軟度是優秀運動員所必備的特質；對此，恆新復健科診所醫師王思恒表示，事實並沒有那麼單純，國外研究發現，柔軟度較差的國際級跑者，展現出更好的跑步經濟性，推測與肌腱剛性與能量回收、穩定性優勢有關，應以適度柔軟度狀態，既能支持運動效率，又能避免影響穩定性。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文引述說明，跑步經濟性（Running Economy, RE）是指在特定速度下耗氧量的多寡，這是一個跑步效率的重要指標。然而1項研究卻發現，在坐姿體前屈測試中得分較低，即柔軟度較差的國際級跑者，展現出更好的跑步經濟性。

同樣地，另1項研究也表示，過高的柔軟度可能削弱肌腱的剛性，減少能量回收效率，進而影響跑步表現。並歸納出3點關鍵：

●肌腱剛性與能量回收：跑步過程中，肌肉與肌腱如同彈簧，能儲存並釋放能量。僵硬的肌腱在減少運動範圍的同時，增強了能量回收能力，降低能量需求。

●穩定性優勢：過高的柔軟度可能導致骨盆穩定性下降，增加穩定身體所需的肌肉活動，從而提高能量需求。

●適度柔軟度：研究認為，跑者應追求一個「適度柔軟」的狀態，既能支持運動效率，又能避免影響穩定性。

醫師表示，跑步過程中，肌肉與肌腱如同彈簧，能儲存並釋放能量；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，跑步過程中，肌肉與肌腱如同彈簧，能儲存並釋放能量；圖為情境照。（圖取自freepik）

柔軟訓練注意2點 同時加強核心力量

該如何在柔軟度訓練與跑步訓練間取得平衡？王思恒建議，應避免過度柔軟訓練，適量即可，過度拉伸可能降低肌腱的彈性並短期內影響跑步表現，同時也可調整柔軟度訓練時機，在跑步後或非跑步訓練時進行適度拉伸，避免在比賽或高強度訓練前進行靜態拉伸。除了關注柔軟度訓練外，也應加強核心與下肢力量，提升經濟性，減少額外能量消耗。

王思恒補充，現有研究指出，適度的「剛性」反而可能是高效跑步的優勢，但對於柔軟度影響表現的具體機制，還需要更多研究來驗證。

醫師建議跑者，除了避免過度柔軟度訓練、選擇訓練時機外，也應加強核心與下肢力量，提升經濟性，減少額外能量消耗；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議跑者，除了避免過度柔軟度訓練、選擇訓練時機外，也應加強核心與下肢力量，提升經濟性，減少額外能量消耗；圖為情境照。（圖取自freepik）

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