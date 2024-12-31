健康網》長跑選手為何高挑又苗條？ 研究：散熱更快

研究指出，馬拉松選手普遍擁有苗條且修長的體型，這不僅是為了減少體重負擔，更可能與「散熱效率」有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕馬拉松選手普遍擁有苗條且修長的體型，這不僅是為了減少體重負擔，更可能與「散熱效率」有關。恆新復健科診所醫師王思恒近日在臉書專頁「一分鐘健身教室」中分享一項研究，指出長跑是一種高代謝活動，會產生大量熱能，而有效的散熱能力對於穩定核心體溫、維持運動表現以及避免健康風險至關重要。

體型提升散熱能力

根據相關研究，長跑選手的體型特徵可幫助他們在運動過程中更有效地散熱，具體包括以下幾點：

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1. 修長的四肢比例：長跑選手通常具有較長的脛骨（小腿骨），相較於股骨比例更高，這種結構可以增加體表面積，有助於熱量的散發。研究顯示，高脛骨指數（Crural Index）與優越的散熱能力相關，因為修長的小腿能夠將更多熱量釋放到環境中。

2. 苗條的身材與低體脂肪：馬拉松選手的身形纖細且脂肪含量低，這不僅減少了體重負擔，還能提高散熱效率。較少的皮下脂肪降低了隔熱效果，有助於促進熱量從核心區域傳導至皮膚表面並散發出去。

3. 骨骼與體表面積比例：長跑選手通常擁有修長的骨架結構，體重相對較輕，而體表面積比例更大。這種特徵使他們能更快地將多餘熱量散發到外部環境，避免因核心溫度過高而導致熱衰竭或中暑。

散熱效率提升運動表現

王思恒強調，穩定的核心溫度對於長時間運動至關重要。一旦熱量無法有效散發，核心體溫升高可能對運動表現及健康造成嚴重威脅。因此，選手的體型特徵在馬拉松這類高耐力運動中扮演了不可忽視的角色。

對於馬拉松愛好者而言，了解散熱機制有助於進一步提升運動表現，同時也提醒大家在長時間運動中，應注意補水及降溫措施，避免健康風險。

馬拉松選手的身形纖細且脂肪含量低，這不僅減少了體重負擔，還能提高散熱效率；圖為情境照。（圖取自photoAC）

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