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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》多吃「黑」抗老防癌好處多 黑巧克力、咖啡上榜

2024/12/30 19:51

營養師指出，85%黑巧克力能降低膽固醇，保護心血管；黑咖啡富含多酚能增強免疫、抗老化，不過要注意咖啡因不能過量。（圖取自photoAC）

營養師指出，85%黑巧克力能降低膽固醇，保護心血管；黑咖啡富含多酚能增強免疫、抗老化，不過要注意咖啡因不能過量。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天吃黑色食物好處多多，像是長壽、顧眼睛、防癌、抗老等。營養師高敏敏分享16種黑色食物營養價值，像是85%黑巧克力能降低膽固醇，保護心血管；黑咖啡富含多酚能增強免疫、抗老化，而且每100公克接近0大卡，熱量超低，不過要注意咖啡因不能過量。

高敏敏於臉書發文指出，黑色食物雖然看起來有點像暗黑系美食，但其實好處多多，每種食材都有自己獨特的營養價值。依據她所PO出圖表來看，每100公克的85%黑巧克力613大卡，熱量第1（見下圖），黑芝麻599大卡第2，黑金剛花生553大卡第3名；其餘像是黑木耳38大卡、海參29大卡、海帶19大卡，則是低熱量的好選擇。

高敏敏分享16種黑色食物營養價值。（圖擷取自高敏敏臉書）

高敏敏分享16種黑色食物營養價值。（圖擷取自高敏敏臉書）

黑色食物富花青素 抗癌又護眼

高敏敏說明，其實蔬果會有不同顏色是因為有植化素存在，也就是植物為了防禦而演化出來的天然物質，對人體有抗氧化、抗發炎、抗癌的功效。而不同顏色蔬果的植化素也有不同健康好處，像是黑色食物常常出現的花青素，可以增強免疫力、抗癌抗發炎、改善眼睛疲勞。

她表示，大自然的天然植化素是很神奇的存在，提供給我們滿滿的能量和健康支持，在煮飯的時候不妨注意一下彩虹色彩的搭配，各種顏色都來一點。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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