健康網》代謝疾病最擾人 醫授5招遠離威脅

林口長庚內分泌暨新陳代謝科主治醫師徐智威表示，調整飲食習慣選擇地中海、得舒飲食，有助改善或預防血糖、血脂問題；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人外食頻繁、運動量少、壓力大，加上人口老化，使得慢性病問題日益嚴重。林口長庚內分泌暨新陳代謝科主治醫師徐智威表示，慢性病之中，糖尿病與高血脂是最常見且密切相關的代謝疾病，不僅會增加心血管疾病、中風等嚴重併發症的風險，也會對個人健康、家庭照顧等造成極大負擔。建議日常掌握調整飲食習慣、維持健康體重、規律運動、戒菸限酒、減壓助眠以及定期健檢5原則，有助遠離疾病威脅。

徐智威於長庚醫訊發文指出，糖尿病是由於胰島素分泌不足或作用異常，導致血糖過高的疾病；高血脂泛指血液中的脂肪成分異常，包括：低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）、三酸甘油酯（TG）指數過高等。糖尿病與高血脂經常同時出現，形成代謝症候群或心血管—腎臟—代謝（CKM）共病群。

請繼續往下閱讀...

此外，徐智威進一步說明，糖尿病與高血脂的風險因子，包括：家族病史；肥胖，尤其腹部肥胖；高油高糖飲食、含糖飲料、精緻澱粉；運動不足；年齡與性別，如男性早期風險高、女性更年期後風險迅速上升）；吸菸、酗酒、壓力、睡眠障礙、荷爾蒙異常等。日常生活可掌握以下5大方式，有助改善與預防：

●調整飲食習慣：少糖、少油、少鹽，選擇地中海飲食或得舒（DASH）飲食；增加膳食纖維攝取，如蔬果、全穀雜糧；減少加工食品、紅肉、反式脂肪；多選擇富含Omega-3脂肪酸的魚類、堅果。

●維持健康體重：體重減輕5-10%，可改善胰島素敏感度與血脂；BMI保持在18.5-24之間，腰圍控制男性＜90cm、女性＜80cm。

●規律運動：每週至少150分鐘中等強度有氧運動，如快走、游泳、騎腳踏車；並加入阻力訓練，如彈力帶、重量訓練，改善代謝與肌力。

●戒菸限酒、減壓助眠：戒菸可大幅降低心血管風險；男性每天≤20公克純酒精（約2個標準杯）；女性：每天≤10公克純酒精（約1個標準杯）；建議每晚7-8小時的高品質睡眠。

●定期健康檢查：建議40歲以上每年檢測空腹血糖、糖化血色素（HbA1c）、血脂肪；若有家族史或肥胖、三高等高風險族群，可提早開始監測。

徐智威強調，糖尿病與高血脂常常在沒有症狀的狀態下悄悄發展，一旦發現，常已伴隨器官損傷。因此，提早辨識風險因子、積極改善生活型態，是最有效的策略；若已經有異常，也有多種安全有效的藥物可以穩定病情。健康是一輩子的習慣，不妨從一餐一動開始，打造更健康、更長壽的未來。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法