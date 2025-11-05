自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》代謝疾病最擾人 醫授5招遠離威脅

2025/11/05 07:24

林口長庚內分泌暨新陳代謝科主治醫師徐智威表示，調整飲食習慣選擇地中海、得舒飲食，有助改善或預防血糖、血脂問題；示意圖。（圖取自freepik）

林口長庚內分泌暨新陳代謝科主治醫師徐智威表示，調整飲食習慣選擇地中海、得舒飲食，有助改善或預防血糖、血脂問題；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人外食頻繁、運動量少、壓力大，加上人口老化，使得慢性病問題日益嚴重。林口長庚內分泌暨新陳代謝科主治醫師徐智威表示，慢性病之中，糖尿病與高血脂是最常見且密切相關的代謝疾病，不僅會增加心血管疾病、中風等嚴重併發症的風險，也會對個人健康、家庭照顧等造成極大負擔。建議日常掌握調整飲食習慣、維持健康體重、規律運動、戒菸限酒、減壓助眠以及定期健檢5原則，有助遠離疾病威脅。

徐智威於長庚醫訊發文指出，糖尿病是由於胰島素分泌不足或作用異常，導致血糖過高的疾病；高血脂泛指血液中的脂肪成分異常，包括：低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）、三酸甘油酯（TG）指數過高等。糖尿病與高血脂經常同時出現，形成代謝症候群或心血管—腎臟—代謝（CKM）共病群。

此外，徐智威進一步說明，糖尿病與高血脂的風險因子，包括：家族病史；肥胖，尤其腹部肥胖；高油高糖飲食、含糖飲料、精緻澱粉；運動不足；年齡與性別，如男性早期風險高、女性更年期後風險迅速上升）；吸菸、酗酒、壓力、睡眠障礙、荷爾蒙異常等。日常生活可掌握以下5大方式，有助改善與預防：

調整飲食習慣：少糖、少油、少鹽，選擇地中海飲食或得舒（DASH）飲食；增加膳食纖維攝取，如蔬果、全穀雜糧；減少加工食品、紅肉、反式脂肪；多選擇富含Omega-3脂肪酸的魚類、堅果。

維持健康體重：體重減輕5-10%，可改善胰島素敏感度與血脂；BMI保持在18.5-24之間，腰圍控制男性＜90cm、女性＜80cm。

規律運動：每週至少150分鐘中等強度有氧運動，如快走、游泳、騎腳踏車；並加入阻力訓練，如彈力帶、重量訓練，改善代謝與肌力。

戒菸限酒、減壓助眠：戒菸可大幅降低心血管風險；男性每天≤20公克純酒精（約2個標準杯）；女性：每天≤10公克純酒精（約1個標準杯）；建議每晚7-8小時的高品質睡眠。

定期健康檢查：建議40歲以上每年檢測空腹血糖、糖化血色素（HbA1c）、血脂肪；若有家族史或肥胖、三高等高風險族群，可提早開始監測。

徐智威強調，糖尿病與高血脂常常在沒有症狀的狀態下悄悄發展，一旦發現，常已伴隨器官損傷。因此，提早辨識風險因子、積極改善生活型態，是最有效的策略；若已經有異常，也有多種安全有效的藥物可以穩定病情。健康是一輩子的習慣，不妨從一餐一動開始，打造更健康、更長壽的未來。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中