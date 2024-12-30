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竹市明年起 與國健署試辦「胃、大腸癌」二合一篩檢

2024/12/30 14:29

竹市自114年起推動6項（子宮頸癌篩檢、乳癌篩檢、大腸癌篩檢、口腔癌、肺癌篩檢、胃癌篩檢）公費癌症篩檢服務。（市府提供）

竹市自114年起推動6項（子宮頸癌篩檢、乳癌篩檢、大腸癌篩檢、口腔癌、肺癌篩檢、胃癌篩檢）公費癌症篩檢服務。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市府自114年元旦起，與國民健康署合力推動以糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌（胃癌篩檢）試辦計畫，攜手新竹國泰綜合醫院及安慎診所，針對45歲至74歲民眾提供終生一次的公費胃癌篩檢，並試辦胃癌與大腸癌二合一篩檢，提高早期發現與治療的效果。提醒符合篩檢年齡的民眾，只需攜帶健保卡至竹市合作醫療院所即可參與篩檢。

市府表示，胃癌在112年位居國人十大癌症第8名，根據國民健康署癌症登記報告，胃癌的發生率在男性排名第7名，女性排名第9名。在112年的十大癌症死因統計中，胃癌造成2327人死亡，較111年略有增加，顯示其仍是國內高死亡率的疾病之一。為預防胃癌的發生，除養成良好的生活習慣，落實定期接受癌症篩檢，才能早期發現、早期治療。

竹市自114年起推動6項（子宮頸癌篩檢、乳癌篩檢、大腸癌篩檢、口腔癌、肺癌篩檢、胃癌篩檢）公費癌症篩檢服務，市民除了可以到醫療院所就近接受篩檢，也能透過衛生所結合社區、職場到點設站篩檢。

衛生局表示，民眾可善用國民健康署提供的「免費六癌篩檢」服務，達到早期發現、早期治療，進一步降低癌症相關死亡率。目前，竹市針對罹患癌症高風險族群提供六項免費篩檢，包括：子宮頸癌篩檢，適用於25歲以上女性，每3年至少接受1次子宮頸抹片檢查；乳癌篩檢，針對40至74歲女性，每2年1次乳房攝影檢查；大腸癌篩檢，提供給45至74歲民眾，以及40至44歲且其父母、兄弟姊妹、子女曾罹患大腸癌者，每2年1次糞便潛血檢查；口腔癌篩檢，適用於30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸的民眾，及18歲以上嚼檳榔（含已戒檳榔）的原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。

此外，肺癌篩檢則針對符合以下條件的民眾，每2年提供1次低劑量電腦斷層掃描（LDCT）：具有肺癌家族史的45至74歲男性或40至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹曾被診斷罹患肺癌；以及50至74歲有20包-年以上吸菸史，並有意願戒菸或戒菸未滿15年的重度吸菸者。至於胃癌篩檢，則提供給45至74歲民眾，終生一次的檢測機會。

衛生局指出，若檢測出幽門螺旋桿菌陽性，並經合作院所轉介至消化專科醫師評估後接受除菌治療，可大幅降低胃癌的發生，並加碼補助150名大腸癌篩檢陽性的市民做無痛大腸鏡檢查。

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