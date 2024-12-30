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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

苗縣流感疫苗剩約2萬劑 籲明年元旦全民開打

2024/12/30 12:31

苗栗縣公費流感疫苗僅剩約2萬多劑，明年元旦起開放年滿6個月以上民眾接種公費疫苗，呼籲民眾接種疫苗保護自己和家人健康。（資料照）

苗栗縣公費流感疫苗僅剩約2萬多劑，明年元旦起開放年滿6個月以上民眾接種公費疫苗，呼籲民眾接種疫苗保護自己和家人健康。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近期不少民眾染上流行性感冒，加上天氣降溫，苗栗縣政府衛生局統計，目前全縣僅剩約2萬多劑公費流感疫苗，為了擴大疫苗接種人口涵蓋率，發揮疫苗最大效益，明年1月1日起開放全國年滿6個月以上尚未接種的民眾接種，接種對象包含具有中華民國國民身分，或持有居留證的外籍人士。

苗栗縣政府衛生局表示，隨著時序入冬，天氣迅速轉冷，加上年末旅遊、聚會等活動頻繁，疾病傳播風險顯著提升，呼籲民眾接種疫苗保護自己和家人健康。

苗栗縣長鍾東錦則提到，65歲以上長者、高風險慢性病人、學生及學齡前幼兒等重點族群，盡快在公費流感疫苗於元旦開放全民開打前接種疫苗，以盡早獲得保護力。為鼓勵65歲以上長者完成「雙疫苗」接種，凡設籍苗栗縣的長者，持健保卡及身分證至合約院所同時接種流感及新冠疫苗，可獲得隨機禮品一份（送完即止）。

苗栗縣政府衛生局局長楊文志說，年關將至，尾牙聚餐等活動頻繁，加上可能隨時迎來入冬後「最強冷氣團」，增加呼吸道病毒傳播風險，未接種流感及新冠疫苗的民眾應儘速接種。

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