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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

寒冬隱憂！ 醫點名「5種人」警告：看似健康也可能猝死

2024/12/30 10:31

醫師黃軒提醒，低溫對心血管系統的影響不容忽視，甚至連表面健康的年輕人也可能因生活習慣不良而面臨猝死危機。（資料照）

醫師黃軒提醒，低溫對心血管系統的影響不容忽視，甚至連表面健康的年輕人也可能因生活習慣不良而面臨猝死危機。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕隨著大陸冷氣團來襲，全台多地氣溫驟降，消防署統計，25日耶誕節到28日上午，全國非創傷OHCA人數達112人；對此，醫師黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提醒，低溫對心血管系統的影響不容忽視，甚至連表面健康的年輕人也可能因生活習慣不良而面臨猝死危機。並強調，寒冬中生活方式與健康習慣息息相關，呼籲大眾提高警覺，做好防護措施以降低風險。

黃軒指出，寒冷天氣對於特定族群影響尤其顯著，包括年長者、「三高」患者（高血壓、高血糖、高血脂）、吸菸者、嗜酒者，以及肥胖者。由於低溫會導致血管收縮，加重心血管負擔，這些族群更容易因血壓波動或急性心血管疾病而猝死。

例如，吸菸者因血管內壁受損，在寒冷環境下更易形成血栓；而嗜酒者則因酒精擴張血管，造成體溫迅速流失，進一步增加低溫環境的風險。至於肥胖者的脂肪層可能干擾體溫調節，加重心臟負擔。

除了上述典型高危族群，黃軒特別點出，一些看似健康的非典型族群，實際上因生活習慣不佳，也可能面臨猝死風險，包括：

1.暴飲暴食者

大量進食會讓血液集中於消化系統，心臟負擔驟增，可能引發急性心肌梗塞。

2.缺乏運動者

心血管功能減弱，對寒冷適應力差，增加猝死風險。

3.喜歡酒後或飯後泡澡、酒醉者

冬季高溫浴室與低溫環境的溫差，可能引發血管劇烈收縮，導致心血管危機。

4.情緒起伏大者

壓力影響交感神經系統，導致心律不整或血壓波動，增加猝死可能性。

5.感冒久未癒者

感冒病毒可能侵入心肌，若忽視治療，可能引發心肌炎，甚至猝死。

黃軒強調，許多猝死案例看似「突如其來」，但其實背後往往潛藏長期的風險因子。為降低猝死風險，黃軒醫師提出以下建議：

1.注意保暖

外出時加強耳朵、頸部等部位保護，可佩戴圍巾、帽子等配件。

2.避免劇烈溫差

起床和洗澡時動作緩慢，避免突然接觸冷空氣。

3.健康飲食

減少高油、高鹽飲食，避免暴飲暴食。

4.適量運動

每週進行至少150分鐘的中等強度運動，增強心血管功能。

5.及時就醫

感冒後若有胸悶、心悸等症狀，應立即就醫。

黃軒最後提醒，「寒冬雖然美麗，但暗藏危機」，無論是高危族群或看似健康的人，都需關注生活中的潛在隱患，特別是在低溫天氣中，更應養成良好的生活習慣與完整保暖措施，才能避免遺憾發生。

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