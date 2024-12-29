健康網》肌腱炎好發於冬季！ 醫授2招緩解

醫師分享2個舒緩肌腱炎的方法，保暖：使用護肘、護膝等；保持身體活動：做簡單的伸展；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否冬天容易肩膀痛、手腕痛、腳跟也痛？這很可能是「肌腱炎」找上門喔！板橋原力復健診所主治醫師王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文分享2個舒緩肌腱炎的方法，保暖，可以使用護肘、護膝或護腕；適度活動身體，做幾個簡單的伸展。

王竣平表示，冬天除了好發足底筋膜炎之外，肌腱炎也特別容易發生，無論是原本就有肌腱炎的問題，然後在冬天變嚴重，還是到了冬天肌腱炎才出現，都很常見。對此，他也分享了2個緩解肌腱炎不適的方法。

請繼續往下閱讀...

2招舒緩肌腱炎 保暖最重要

●保暖：寒冷的氣溫會讓肌肉和肌腱變得緊繃，彈性降低，導致活動時更容易受傷或疼痛加劇，所以保持患處溫暖，是冬季肌腱炎舒緩的第1步。

建議：可以使用護肘、護膝或護腕，避免肌腱受寒；也可以每天使用熱敷袋，約40°C敷在疼痛部位15-20分鐘，促進血液循環並放鬆僵硬的肌肉與肌腱。

●保持身體活動：寒冷天氣讓人更傾向於待在室內，減少運動量，但缺乏活動可能導致肌腱柔韌性下降，進一步加重不適感，所以還是要保持一定的活動。

建議：做簡單的伸展，像是將手臂伸直，用另1隻手輕輕將手掌往下壓，保持10-15秒，重複3次，幫助放鬆手腕肌腱；或是用雙手握住毛巾的一端，另1隻手抓住毛巾的下端，像「拉弓」一樣上下拉伸，舒緩肩部肌腱；也可以坐在地上，將1條毛巾套在腳掌上，輕輕向身體方向拉，保持15秒，左右腳各重複3次。

醫師表示，適度伸展也有助於緩解肌腱炎，可以坐在地上，將1條毛巾套在腳掌上，輕輕往身體方向拉；情境照。（圖取自freepik）

王竣平指出，慢性肌腱炎患者在冬天容易因血液循環減緩而感到疼痛加劇，恢復速度也會變慢。這時候，可在醫師指導下使用消炎藥膏或貼布，直接塗抹或貼在疼痛部位，有助於減輕發炎並緩解不適。

他提醒，雖然疼痛跟寒冷的天氣，可能讓你想完全休息，只想躺在床上，但過度靜止會讓肌腱僵硬，應適度保持活動，例如日常步行或輕度家務。

醫師提醒，肌腱炎還是要記得動，可以步行或做輕度家務；情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法