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外孫女鼓勵「好想再多陪妳幾年」 95歲嬤接受達文西手術抗癌成功

2024/12/27 17:04

「阿月嬤」（中）接受癌症手術後，由外孫女陪同返回亞大醫院，接受醫護人員祝福。（記者黃旭磊攝）

「阿月嬤」（中）接受癌症手術後，由外孫女陪同返回亞大醫院，接受醫護人員祝福。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕霧峰區95歲「阿月嬤」突發現血尿不止，體重驟降僅剩39公斤，就醫確認罹患第三期腎盂及輸尿管癌，阿月擔心年紀大手術風險高，起初放棄手術治療，呂姓外孫女不斷鼓勵外婆說：「我們好想再多陪妳幾年」，阿月答應接受院方補助達文西手術，術後10天康復感謝孫女「心連心」照護出院。

阿月嬤長期受高血壓、中風和阻塞性肺病慢性病折磨，2年多前反覆數週血尿，導致身體每況愈下如風中殘燭，由30多歲呂小姐陪同到亞洲大學附屬醫院泌尿部檢查，經安排電腦斷層和核磁共振檢查，發現右側腎盂有腫瘤，且侵犯到腎盂旁脂肪，確診為第三期腎盂及輸尿管癌，幸未轉移到其他器官，醫療團隊建議盡快手術切除。

亞洲大學附屬醫院泌尿部長、主治醫師黃志平說，阿嬤考量年事已高不開刀，孫女頻鼓勵「好想再多陪妳幾年」，經院方志工申請弱勢醫療補貼，並負擔少額自費手術，沒想到阿嬤突感染新冠肺炎合併肺積水緊急住院，幸好治療後恢復體力，隔月再度評估手術時機，經匯集多專科會診討論治療方案，決定採用達文西機器人手臂，降低組織傷害及出血麻醉風險。

醫療團隊操作機器手臂切除右側腎臟、輸尿管和部分膀胱組織，術中一併修補右側疝氣，手術歷時3小時半、出血量僅30毫升，無須任何輸血，順利完成縫合拔管，並未轉入加護病房觀察。

患者接受達文西手術切除腎盂及輸尿管腫瘤（紅色箭頭）。（亞大醫院提供）

患者接受達文西手術切除腎盂及輸尿管腫瘤（紅色箭頭）。（亞大醫院提供）

阿嬤經孫女細心照顧，住院10天順利出院，病理報告說明第三期腎盂泌尿道上皮癌，需持續回診治療，呂姓孫女每次陪同回診，扮演最強後盾，也帶著阿嬤遊山玩水，追蹤2年來，相關電腦斷層、磁振造影和膀胱鏡檢查均顯示，腫瘤無任何復發跡象，醫療團隊判斷抗癌成功。

阿嬤為配合孫女以手機自拍，調皮推孫女坐輪椅說「我們心連心站在一起」，在家人陪伴靜謐地享受天倫樂趣。

9旬阿月嬤（右）治癒腎盂及輸尿管癌，呂小姐鼓勵外婆說：「我們好想再多陪妳幾年」。（亞大醫院提供）

9旬阿月嬤（右）治癒腎盂及輸尿管癌，呂小姐鼓勵外婆說：「我們好想再多陪妳幾年」。（亞大醫院提供）

醫療團隊指出，造成腎盂泌尿上皮癌成因很多，包括抽菸、環境及接觸化學藥劑、服用含馬兜鈴酸成份的中草藥、家族病史、飲食中常攝取高脂肪、醃漬發酵碳烤食物等，積極配合藥物或手術治療都有機會痊癒。

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