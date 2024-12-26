外籍男染愛滋被當「人球」 成醫友善治療成功U=U

意外感染愛滋病的外籍男藝術家小狼（左），原本在國內求助法律與醫療處置時，像人球般被踢來踢去，身心受創，直到遇到成大醫院個管師唐于雯（右）協助就醫，才感受到異國的人情溫暖。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕外籍男藝術家小狼，1次意外感染愛滋病，他因染此病到處尋求法律與醫療處置時，像人球般遭踢來踢去，身心受創。他到成大醫院就診、遇到個管師唐于雯，唐協助轉介他到身心科就醫，感受到在異國的人情溫暖。小狼也持續服藥，體內達到測不到病毒的程度，即所謂U=U（體內測不到愛滋病毒，等於不會傳染）。成醫也持續打造愛滋友善醫院。

成醫感染科醫師李佳雯指，若愛滋患者達到U=U標準，即逾半年測不到愛滋病毒，依國際標準可說就沒有傳染性，U=U者可有正常性行為與伴侶，愛滋患者每天吃1顆抗病毒藥控制，形成像慢性傳染病般的健保給付治療，只要天天規律服藥控制，一般民眾不必杞人憂天。

請繼續往下閱讀...

唐于雯表示，當代治療愛滋病毒感染最重要的分水嶺，是聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）透過實證醫學結果，在2018年7月發布「U=U; Undetectable = Untransmittable」，即「體內測不到愛滋病毒，等於不會傳染」，獲得超過1000個國際組織認同，已成為國際共識。

目前治療愛滋病毒感染的主流是單錠處方，感染者只要每日服用1顆抗病毒藥物，可以真正與疾病「共存（living with HIV）」。但即便如此，社會大眾仍對愛滋有刻板印象，讓病友在生活中或就醫時遭遇不友善的對待。

成醫長期致力提供愛滋病毒感染者全面的高品質照護，從2020年全數感染者皆有服藥，96%感染者測不到病毒，近2年更維持99%服藥感染者達到U=U狀態，已超越UNAIDS的防治目標。

成醫對內部「醫療人員對愛滋病毒感染者偏見與歧視量表」調查顯示，92%醫療人員在照護感染者能提供無差別的醫療照護、88%人員自己或單位同仁願意照護感染者，及96%同意醫院提供足夠的防護措施，減少醫療人員感染風險。該院照顧第1位愛滋病感染者至今36年，努力破除歧視，撕下各種標籤，讓病人在跨科別就醫享有平等友善的服務，全力打造出更安心無畏的友善醫療環境。

成大醫院打造友善愛滋病治療的醫護團隊。（成大醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法