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健康網》暖暖包容易燙傷？ 國健署曝「2錯誤」抗寒行為

2024/12/27 11:07

國健署說，避開2大不適當抗寒行為：喝酒暖身、取暖燙傷，以防範低溫帶來的健康影響；圖為情境照。（圖取自photoAC）

國健署說，避開2大不適當抗寒行為：喝酒暖身、取暖燙傷，以防範低溫帶來的健康影響；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年底活動接踵而至，然冬季大陸冷氣團到來，各地氣溫偏低。國民健康署在臉書專頁發文表示，歡慶佳節時應做好戶外保暖，由其是心血管疾病患者、高齡長者及三高族群，應掌握4項健康生活習慣：健康飲食、規律運動、定期健檢控制三高、進行慢性病風險評估；並避開2大不適當抗寒行為：喝酒暖身、取暖燙傷，以防範低溫帶來的健康影響。

中央氣象署說明，今（27）日強烈大陸冷氣團南下加上南方雲系北移，各地屬於較為濕冷的天氣型態，除基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有短暫雨外，臺灣其他地區及澎湖也會有局部的短暫降雨，外出建議攜帶雨具備用，至於金門及馬祖則為多雲。

氣溫部分，清晨各地氣溫約16至18度，白天雲多下雨加上冷空氣持續南下，各地氣溫上升有限，高溫約17至20度，晚上中部以北及東北部氣溫會降到14、15度，其他地區約16、17度。

健康生活4習慣

健康飲食：遵循「三低一高（少油、少鹽、少糖及高纖）」飲食原則，避免因過節聚餐，而暴飲暴食。

規律運動：每週累積150分鐘的中度身體活動，如快走、慢走、騎自行車，多爬樓梯少搭電梯。

定期健檢控制三高：可透過國民健康署提供，年滿40-64歲民眾之成人預防保健服務，定期健檢掌握自身的健康數據，並持續監控自身三高數據。

科學算病知風險：透過「科學算病館」掌握未來10年內，罹患5種慢性疾病的風險，分別是冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管之不良事件。

國民健康署為年滿40-64歲民眾提供成人預防保健服務。定期健檢掌握自身的健康數據；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

國民健康署為年滿40-64歲民眾提供成人預防保健服務。定期健檢掌握自身的健康數據；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

避開2大NG行為

●喝酒暖身

國健署提到，一般誤認喝酒可暖身，但實際上因酒精作用的緣故，反而會造成身體內部的體溫下降。

●取暖燙傷

國健署說，長者及嬰幼兒不易用言語表達，或是糖尿病等慢性疾病患者，其末梢神經感覺較為遲緩，甚至是中風患者無力翻身。容易因直接或長時間使用，電毯、暖爐、暖暖包等，而造成低溫燙傷，建議在外層包毛巾或布再使用。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

國健署說，容易因直接或長時間使用，電毯、暖爐、暖暖包等，而造成低溫燙傷，建議在外層包毛巾或布再使用；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署說，容易因直接或長時間使用，電毯、暖爐、暖暖包等，而造成低溫燙傷，建議在外層包毛巾或布再使用；圖為情境照。（圖取自freepik）

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