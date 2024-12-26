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健康 > 杏林動態

中油澎湖營業處要當澎湖人好鄰居 年末最後1場捐血展開

2024/12/26 13:17

中油澎湖區營業處，舉行今年最後一場捐血活動。（中油澎湖區營業處提供）

中油澎湖區營業處，舉行今年最後一場捐血活動。（中油澎湖區營業處提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣中油澎湖營業處為了回饋社會並呼籲更多民眾參與公益活動，今（26）日起至28日舉辦今年最後一場熱情公益捐血活動！此次活動由中油公司澎湖處副處長劉進參率先帶領，並呼籲公司員工及民眾踴躍參與，捐出愛心，幫助急需血液的病患。

在這3天的捐血活動期間，所有前來捐血的民眾將獲得一張價值300元的中油禮物卡，感謝大家為社會奉獻一份心力，活動不僅希望能夠幫助到急需血液的患者，也讓社會各界能共同參與並關心公益，發揮集體力量。

劉進參表示，「捐血是一個能夠直接幫助他人並改變生命的行動，台灣中油公司一直致力於社會公益，我們希望這次捐血活動能激發更多企業及民眾加入公益行列，共同傳遞愛心與溫暖。」

台灣中油公司長期致力於推動各項公益活動，並將捐血活動視為企業社會責任的一部分。過去的活動中，公司員工和民眾的熱情捐血，為社會帶來了不少正向的影響。另外，劉進參明（2025）年1月2日將接任處長，讓善行永續。

中油澎湖區營業處副處長劉進參率先捐血，明年一月二日接任處長。（中油澎湖區營業處提供）

中油澎湖區營業處副處長劉進參率先捐血，明年一月二日接任處長。（中油澎湖區營業處提供）

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