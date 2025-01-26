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健康 > 心理精神

北中南東森林走春趣 芬多精助開運

2025/01/26 10:35

東眼山有大片的柳杉人工林。（林保署提供）

東眼山有大片的柳杉人工林。（林保署提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕今年小龍年春節年假長達9天，民眾一定要把握時間到森林園區享受滿滿芬多精的森林浴，農業部林保署長林華慶特別推薦台灣北中南東的森林遊樂園區，國人迎接蛇年走春開運兼療癒身心，也提醒民眾出發前，可先到台灣山林悠遊網查詢路況和天氣。

日本研究已證實，到森林享受森林浴等森林療癒活動可提升人體免疫力，甚至還可以改善代謝症候群等，民眾於春節期間若要到訪北部的森林遊樂園區，林華慶推薦位於桃園復興區的東眼山國家森林遊樂園區，他表示，東眼山早期曾是北部重要林場，保存昔日林業時期的歷史遺跡外，園區內也遍布柳杉與杉木人工林，有壯麗林下景觀，園區內還有距今約3千萬年的貝類、海膽等生痕化石，園區內還有豐富的鳥類資源，賞鳥愛好者不可錯過。

奧萬大森林遊樂區以落羽松聞名。（林保署提供）

奧萬大森林遊樂區以落羽松聞名。（林保署提供）

中部則推薦以落羽松聞名的奧萬大國家森林遊樂區，奧萬大國家森林遊樂區位在南投仁愛鄉，林華慶表示，園區內除落羽松外，還有大面積的原生楓香林等，秋冬時節，園區內呈現萬紫千紅的景致，園區內也種有大面積的櫻花，遊客有機會一睹早櫻的風采，不可錯過的打卡經典景點則是連接松林區的奧萬大吊橋，站在橋上可遠眺山谷美景。

雙流國家森林遊樂區有許多美麗的瀑布溪流景觀，空氣更富含負離子。（林保署提供）

雙流國家森林遊樂區有許多美麗的瀑布溪流景觀，空氣更富含負離子。（林保署提供）

9天連假一定也要到南部走走，那就不能錯過位在屏東獅子鄉的雙流國家森林遊樂區，林華慶表示，園區取名雙流，是因就在楓港溪上游的兩條支流達仁溪與內文溪的交匯處，園區的溪流瀑布、富含負離子的空氣等都特別吸引民眾，園區內過去也是排灣族的生活區域，可看到排灣族的文化歷史，如排灣族的特色建築龜甲屋遺址等，賞鳥、賞蝶客更要到訪雙流，林華慶表示，園區內有台灣藍鵲、台灣畫眉鳥外，還有超過百種蝴蝶，甚至有機會偶遇珍稀的保育類黃裳鳳蝶。

至於東部的森林遊樂區，林華慶推薦位於花蓮光復鄉的大農大富平地森林園區，該園區園區內種植近20種、超過百萬株的低海拔常見樹種外，春節期間正值油菜花盛開，金黃花海搭配花蓮的藍天縱谷，隨便拍都是絕美網美照。

位於花蓮的大農大富平地森林遊樂區內隨手拍都絕美。（林保署提供）

位於花蓮的大農大富平地森林遊樂區內隨手拍都絕美。（林保署提供）

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