健康網》植物滑口≠膠原蛋白 營養師：素食可吃「它」合成

營養師指出，植物如蘆薈、秋葵，當中含有黏液其實是「膠質」，裡面有多醣體，還有水溶性膳食纖維，可以幫助養顏美容，對身體代謝也有幫助；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕膠原蛋白可說是養成水嫩肌膚的重要物質。營養師張語希指出，膠原蛋白是動物特有的蛋白質，如豬腳、豬皮等，而植物如蘆薈、木耳這類黏稠食物，含有黏液稱做「膠質」，常被誤解成膠原蛋白。建議素食者可以從天然食物攝取富含膠原蛋白的原料——蛋白質，或維生素C等營養幫助膠原蛋白合成。

張語希於臉書PO短片指出，膠原蛋白多存在於動物性來源，如豬腳、豬皮、雞爪，因此吃多恐有「橫向發展」危機；而植物如蘆薈、木耳、秋葵，當中含有的「膠質」雖然不是膠原蛋白，不過它同樣有健康好處，裡面有多醣體，還有水溶性膳食纖維，可以幫助養顏美容，對身體代謝也有幫助。

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素食者補充膠質 促進膠原蛋白合成

張語希曾表示，進食素食膠質的同時，搭配維生素C、E、蛋白質均可協助膠原蛋白合成。並可藉由以下食物攝取膠質：

●酪梨：含有維生素E，能防止體內的膠原蛋白被分解，酪梨油則能增生膠原蛋白。

●柑橘類水果：水果富含維生素C，能幫助胺基酸產生脯胺酸，而脯胺酸是生成膠原蛋白的必需化學成分。

●木耳、銀耳：有些植物膠質結構與膠原蛋白近似，只是分子序列較小，攝取後同樣可以取得體內自行合成膠原蛋白的胺基酸原料。

●有黏稠感的蔬果：蔬果中富含黏液，吃起來有黏稠感的蔬果即富含植物性膠質，例如山藥、海帶等。

營養師分享，素食者可以食用酪梨，含有維生素E，能防止體內的膠原蛋白被分解，酪梨油則能增生膠原蛋白。（圖取自Unsplash）

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