鎖定病毒「帽子」！ 新型廣效抗病毒藥物 可望終結多種惡疾

科學家已研發出一種廣效抗病毒藥物，不僅可對抗武肺病毒，還能抑制伊波拉病毒與登革熱病毒，為未來抗病毒治療帶來突破性進展；示意圖。（圖取自Unspalsh）

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）特效藥Paxlovid雖有效降低重症與死亡風險，但病毒抗藥性問題仍存隱憂。《每日科技網》（SciTechDaily）近日報導，科學家已研發出一種廣效抗病毒藥物，不僅可對抗武肺病毒，還能抑制伊波拉病毒與登革熱病毒，為未來抗病毒治療帶來突破性進展。

這項研究由美國洛克斐勒大學（The Rockefeller University）圖許爾（Thomas Tuschl）教授團隊主導，成果已發表於國際期刊。新型藥物針對病毒RNA「帽子」結構上的「甲基轉移酶」（methyltransferase），此結構能穩定病毒RNA、躲避免疫攻擊並促進病毒繁殖。與現有抑制「蛋白酶」（protease）的藥物相比，「甲基轉移酶」長期未受重視，原因在於缺乏合適藥物標靶。

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圖許爾教授指出，針對「甲基轉移酶」具有多項優勢：一是病毒難以同時對「蛋白酶」與「甲基轉移酶」產生抗藥性；二是病毒與人體「甲基轉移酶」結構差異顯著，藥物可精準打擊病毒而不影響正常功能。疫情初期，團隊篩選超過43萬種化合物，最終找到可抑制武肺病毒「甲基轉移酶」NSP14的小分子化合物。此化合物經細胞實驗與小鼠實驗證實，其效果與Paxlovid 相當，並能減少抗藥性風險。

更值得注意的是，該化合物對突變病毒仍具效力，且與蛋白酶抑制劑併用可產生加乘效果。圖許爾教授強調，即使單獨使用，病毒也難以逃避其作用。此研究證實「甲基轉移酶」是新一代抗病毒藥物的潛力標靶，且該化合物副作用可能極小，因其只對病毒結構發揮作用，不干擾人體正常運作。

不過，該化合物尚未準備進行人體試驗，仍需優化其穩定性與生物利用度。團隊現正將此技術應用於呼吸道融合病毒（RSV）、黃病毒屬（如登革熱與茲卡病毒）、M痘病毒，甚至真菌感染。這項突破為對抗多種病原體開啟新局，也為未來全球大流行提供更多應對選項。

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