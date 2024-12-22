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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》競爭助提升運動量 研究：每日步數平均增920步

2024/12/22 21:32

研究結果顯示，支持組、協作組及競爭組的每日步數均顯著高於對照組，尤以競爭組效果最佳，平均每日步數增加920步；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究結果顯示，支持組、協作組及競爭組的每日步數均顯著高於對照組，尤以競爭組效果最佳，平均每日步數增加920步；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動對健康益處良多，但如何讓人們主動「動起來」始終是一大挑戰。恆新復健科診所醫師王思恒近日在臉書專頁「一分鐘健身教室」分享一項研究，指出心理學策略可有效提升每日運動步數；他建議3招：結伴運動、競爭心理、量化成果，都能激勵自身、提升運動量。

王思恒表示，這項名為「STEP UP」的研究針對602位成人進行，參與者需佩戴智慧手環記錄每日步數，並被隨機分為4組進行為期24週的實驗：

●對照組：每日查看自身步數記錄，無其他干預措施。

●支持組：步數數據每日傳送給親友，親友負責鼓勵。

●協作組：3人組隊，彼此不相識，並由隊員輪流作為「代表」。若代表達成步數目標，全隊得分；反之扣分。

●競爭組：3人一組，彼此間進行排名競賽，每週公布步數排名榜單。

競爭組成效顯著 增加920步

研究結果顯示，支持組、協作組及競爭組的每日步數均顯著高於對照組，尤以競爭組效果最佳，平均每日步數增加920步。支持組和協作組分別增加689步及637步。然而，當研究結束後的12週追蹤顯示，只有競爭組的步數仍高於基準水準。建議可透過以下方式激勵自己投入運動：

如何有效激勵運動

1. 結伴運動：參與教練課程或與朋友一起運動，不僅增添樂趣，也能透過互相監督提升持續性。

2. 競爭心理：尋找實力相當的夥伴進行良性競爭，或加入線上社群，從他人分享的訓練成果中汲取動力。

3. 量化成果：以步數、運動時間、或重量訓練次數等數據，具體化運動成效，藉此提升成就感並方便調整目標。

王思恒指出，運動不僅有益身體健康，適當運用心理學策略，能讓「動起來」變得更有效率且持續長久。

王思恒建議3招：結伴運動、競爭心理、量化成果，都能激勵自身、提升運動量；圖為情境照。（圖取自freepik）

王思恒建議3招：結伴運動、競爭心理、量化成果，都能激勵自身、提升運動量；圖為情境照。（圖取自freepik）

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