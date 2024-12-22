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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》大快朵頤3種湯圓 醫授這樣吃不發胖

2024/12/22 09:41

甜湯圓內餡含糖分，醫師建議煮熟後不要再加糖。（資料照）

甜湯圓內餡含糖分，醫師建議煮熟後不要再加糖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣冷颼颼，想要讓胃熱呼呼，適逢冬至，甜口、鹹口跟小湯圓，怎麼才能放心吃不發胖？書心健康管理診所在臉書發文建議，甜湯圓煮熟後別再加糖、鹹湯圓湯底可選無油蔬菜湯、無餡小湯圓要注意食量，積少成多的熱量也很驚人。

●甜湯圓：內餡含糖分，煮熟後不要再加糖，要記得4顆甜湯圓的熱量，相當於1碗白飯。

●鹹湯圓：內餡已經有調味，湯底可選用無油蔬菜湯（如昆布、番茄等），減少油脂攝取、同時增加飽足感。

●無餡小湯圓：雖然每顆小湯圓熱量僅6大卡，但一盒200克總熱量超過600大卡，因此要記得控制食量、避免過量攝取，別因為湯圓小，就忽略一口接一口吃了，熱量加總也是很驚人的。

醫師提醒，吃小湯圓要記得控制食量、避免過量攝取。（資料照）

醫師提醒，吃小湯圓要記得控制食量、避免過量攝取。（資料照）

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